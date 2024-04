MAJA NIKOLIĆ OPLELA PO SVOM KOLEGI: Ponaša se kao neka ženica! Udarila na Slobu Radanovića kao nikad pre

Pevačica je u svom stilu prokomentarisala kolegu i njegove istupe u javnosti.

Uvek spremna za komentar i bez dlake na jeziku, pevačica Maja Nikolić oštro se osvrnula na svog mlađeg kolegu Slobu Radanovića, čije joj se ponašanje, prevashodno, nikako ne dopada.

- Sloba Radanović je čovek koji nema svoj stav, ponaša se kao ženica. Uvek kad ga neko u intervjuu pita da iskreno kaže šta o nekome misli, on odgovori: "Ma svi su super, svi su dragi, nemam problem ni s kim!". To radi čak i kad ima problem. Jednostavno neće da uđe u bilo kakvu raspravu. Meni je to strašno - rekla je Maja, pa dodala:

- Mene su često razapinjali zbog dugačkog jezika, ali je bar narod sa mnom znao na čemu je. Nemam tih problema, volim da kažem sve što mislim, da narod zna na čemu smo, tako da je to kod mene dobra osobina. Za druge ne odgovaram, ali lepo je kad narodu predstavite svoje pravo lice, a ne neke fikcije - poručila je pevačica u emisiji "Pitam za druga".

