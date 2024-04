"NEMAMO ŠTA DA REŠAVAMO, SAMO TE MOLIM..." Skandal usred snimanja: Goca i Filari se žestoko pokačili: Sasula mu sve u lice

Na najavi festivala "Beogradsko proleće" u MTS Dvorani došlo je do sukoba između Goce Tržan i Filipa Marinkova Filarija. Naime, mladi pevač i tiktoker prvi put se susreo sa koleginicom nakon što joj je zamerio nula dobijenih poena na "Pesmi za Evroviziju". Tom prilikom, temperamentna kao i uvek, Tržanova performeru nije ostala dužna, te su njih dvoje pokrenuli žestoku raspravu naočigled okupljenih medijskih ekipa.

- A, sad se ljubimo? Dobro, rešićemo iza kamere - najpre je rekao Filari, a Goca nastavila:

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Nemamo šta da rešavamo. Objasniću ti šta da radiš. Samo te molim da ne lepiš nikome etiketu da sam homofob. Ja nikada nisam to bila. Ja sam prva osoba koja je podržala gej brakove i imala sam ogromne probmeme zbog toga. Mnogo prijatelja i saradnika imam koji su homoseksualci i svi me oni prate kroz celu karijeru. Ti imaš pravo da se ljutiš, ali ne smeš da lepiš nikome ništa, jer ljudi to jedva čekaju - govoila je ona, a Filari dodao:

- Ja sam samo rekao svoj stav i kako sam ja to što ste mi dali nula bodova protumačio. Nije mi bilo jasno šta drugo nije moglo da ne štima. Jeste li gledali moju pesmu sa povezom!? Mislim da treba da se oceni i stajling i led ekrani... Da li vi meni hoćete da kažete da Džordži peva lepše od Zorje? Njemu ste dali 10, a Zorji osam. Pa, ipak niste gledali samo pevanje! Mislim da sam ja bio oštećen! Moj nastup nije za nulu. To je mišljenje većine.

foto: Printscreen

Naposletku, Goca je bila brutalna prema mlađanom izvođaču.

- Nisi dobro pevao! Ti nisi zadovoljio moj kriterijum, to ne znači da si netalentovan, ovakav ili onakav. Ja sam slušala pevanje i pesmu. To što si se lepo obukao, za mene ne znači ništa. Na "Evroviziji" se peva! Vrlo sam realna, radim 30 godina, ti nemaš ni toliko. Uvredio si me jer su me prozivali da diskriminišem ljude. Ja nema problem da ti kažem zašto nisam glasala i svi koje poznajem su me podržali što ti nisam dala nulu. Ja mislim da ti za sada nisi dobar pevač. Nisi pogodio intonaciju, nijedan jedini stih. Ja sam tebe i gledala na tonskoj probi. Možda se popraviš, možda se ne popraviš. Jel' se takmičiš na "Beogradskom proleću"? Super, vidimo se tamo - rekla je Goca i napustila kadar - prenosi jutjub kanal Radio svetski.

Kurir.rs/ Informer/ Preneo: M. J.