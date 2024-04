"DRUG JE VIDEO DA MU JE UGAŠENO SVETLO U STANU, A GAZDA GA JE PRONAŠAO" Janjuš otkrio detalje tragedije u kojoj je izgubio brata

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš osvrnuo se na tragediju u kojoj je ostao bez najmlađeg brata, te otkrio detalje iste.

Kako je priznao, ne prođe ni sat da ne pomisli na njega.

foto: Printscreen Zadruga

- Ko je prvi ušao tamo i video ga? -pitao je Đedović.

- Vlasnik stana, oni su pokušali da ga dobiju ali se baterija ispraznila od zvanja. On nije otišao ni na posao i neki njegov drug sa kojim je išao u teretanu je video da je ugašeno svetlo. Pozvao je gazdu stana i on je otključao i odmah su ga našli sa desne strane. Neko od novinara je zvao moje i saopštio im to, moja baba je prva saznala, zamisli ti to. To je bilo oko 7 sati, a mene su obavestili oko 10 - rekao je Janjuš.

- Strašno, ne znam šta da ti kažem - rekao je Đedović.

- Onda sam samo razmišljao da vidim Krunu što pre. I sad meni ovde ljudi pričaju da imaju neke probleme, a meni ne postoji sat da mi neke slike nisu u glavi - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen

Podsetimo, Mihailo Janjušević oduzeo je sebi život u 27. godini. Bavio se modelingom i bio je strastveni zaljubljenih u teretanu.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

06:14 Janjuš diže Maju Marinković u nebesa