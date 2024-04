"STANISLAV ME JE TUKAO, NISAM GA PRIJAVILA ZBOG ĆERKE" Bivša Krofakova žena više neće da ćuti, rešila da otkrije sav prljav veš

Region mesecima trese situacija u kojoj se našla aktuelni učesnik "Elite" i hrvatski MMA borac, Stanislav Krofak, kada je svoju devojku, takođe aktuelnu učesnicu rijalitija Mionu Jovanović, dopratio u karantin pred ulazak u isti, ni ne sluteći da će je tada poljubiti poslednji put kao svoju devojku.

foto: Printscreen

Miona Jovanović, ušla je u "Elitu" ističući svoju vezu sa Stanislavom kao savršenu, a sebe kao nedodirljivu i zauzetu devojku. Nakon nekog perioda, ona je počela da flertuje sa Nenadom Aleksićem Ša, te je na osnovu hipotetičkog pitanja gledaoca, rešila da stavi tačku na odnos sa Stanislavom.

foto: Printscreen

Ali, to nije kraj! Ona je uplovila u vezu sa Ša, a tom prilikom, s obzirom na to da su ga stalno pominjali, na vratima Bele kuće pojavio se i Krofak. On je istakao da iza sebe ima brak i iz njega ćerku, ali i da je sa bivšom ženom u korektnim odnosima. Međutim, Stanislav je rešio da stavi sve karte na sto, otkrivši da ga je bivša supruga prevarila.

foto: Printscreen

Sada se u javnosti pojavila prepiska između Stanislava i njegove sada već bivše žene iz 2019. godine, kao i njeno dopisivanje sa nepoznatom osobom u kojoj tvrdi da ju je on svojevremeno pretukao:

- Iskreno, ni u kakvim, mis mo se rastali pre pet godina. Niti dobrim, niti lošim. On je otac mog deteta i to je jedino zašto ga poštujem. Ovo šta je rekao prevari nije istina. Bar s moje strane. On je mene istukao, potrgao mi je rebra, nisam ga prijavila zbog ćerke - napisala je bivša Krofakova supruga.

U prepisci koja je isplivala u javnost se vidi kako joj bivši muž izjavljuje ljubav.

- Volim te sada više nego ikad - napisao je Stanislav.

- Moramo tome stati na kraj, ne mogu drugačije, neću sebi dozvoliti ovo više - odgovorila mu je bivša supruga misleći na fizički napad.

Kurir/Pink/prenela M.G.

Bonus video:

05:38 STARS EP 284