"KADA SAM OTIŠLA SA RTS NAIŠLA SAM NA OSUDU" Dragana Katić o drastičnoj promeni u karijeri: Te godine sam dobila decu...

Iako ni sama ne veruje da je prošla četvrtina veka od kada je postala deo Granda, Dragana Katić se sa osmehom na licu prisetila svoje prve emisije „Zvezdano nebo“ i otkrila nepoznate detalje iz svoje bogate karijere.

- U prvoj emisiji sam imala zadovoljstvo i čast da radim sa Tozovcem i Čobijem, tu je bio i orkestar Bokija Miloševića. Krenuli smo iz Narodnog univerziteta Braće Stamenković, tako se tada zvala ta zgrada, zapravo tu su bili prvi koraci Grand produkcije. Počeli smo da se emitujemo na Pinku i tu smo dugo ostali, a posle toga, sve što se desilo u Grand produkciji ulazi u istoriju- rekla je Dragana i priznala da dolazak u „Grand“ smatra jednom od najboljih odluka u karijeri.

- Sad kad se približvao jubilej i kada smo pričali o tome da ćemo ga obeležiti, negde je bilo onako ‘vau’. Te godine kada se otvorila Grand produkcija ja sam dobila decu, to je bio maj, a već u decembru je krenula prva emisija. Tako da mi je sve brzo proteklo, ipak je to četvrt veka, to je zaista mnogo. Mi smo postali kao porodica za sve ovo vreme jer smo mnogo toga prošli zajedno- dodala je voditeljka.

O Draganinom dolasku u Grand produkciju i susretu sa Sašom Popovićem pisalo se i pričalo mnogo puta.

Mediji su navodili da je Saša imao dilemu da li da je angažuje, budući da je navodno imala problem sa viškom kilograma posle porođaja, ali je zapravo sve bio nesporazum.

- Saša Popović je tada samo bio pogrešno informisan, međutim kad smo se sreli to je sve potpuno drugačije izgledalo. Na tom sastanku sam bila malo začuđena hrabrošču da se uopšte krene u sve to jer u to vreme Jugoton i PGP su carovali prostorima bivše Jugoslavije. Ući privatno i praviti produkciju, krenuti u sve to je bilo smelo i hrabro, ali Brena i Saša su imali nos da to treba tako da se uradi – objasnila je voditeljka.

Dragana se dotakla i svog odlaska sa RTS-a gde je godinama radila.

- Moram da priznam, kada sam saopštila da bih otišla sa RTS-a naišla sam na neodobravanje svoje kuće, majke i ljudi okolo. Svi su se pitali zašto se pomeram iz nečega što je sigurno, što je utočište. Ipak, ja sam osetila da treba, krenulo je novo poglavlje mog života, dobila sam decu, pa eto možda je dobro da se sve u toj godini desi, tako sam razmišljala. I tako je bilo, zahvaljujem samoj sebi što sam bila uporna i što sam imala dobru intuiciju- istakla je Dragana.

Kažu da je okruženje u kojem radite veoma važno, a sa tim je saglasna i Dragana koja je zahvaljujući Grand produkciji stekla prijatelje za ceo život.

- Vesna Milanović i ja smo najbolje prijateljice, jeste nas posao malo spojio, ali pre svega nas je spojilo što imamo iste moralne vertikale i pogled na svet. Posao je samo još jedna tema, kao neki dodatak kada razgovaramo kada se viđamo jednom nedeljno u našoj emisiji „A sad malo mi“ koja se emituje na Grand televiziji. Prijateljstvo je nevezano za sam Grand - rekla je i otkrila kako zamišlja svoj život u penziji.

- Mi koji smo nekako tu, imamo dovoljno godina i već samo na nekom zalasku karijere zaista želim mladim ljudima da istraju u svojim idejama i željama, želim im puno uspeha i negde bi idealan scenario bio da se ja u penzionerskim danima radujem svemu onome što Grand produkcija i Grand trelevizija čine i da onako iz svog dnevnog boravka posmatram i aplaudiram ljudima koji su nastavili da rade tamo gde smo mi stali - sa osmehom je poručila voditeljka.

