"NISAM PRIČAO SA SAŠOM POPOVIĆEM" Mili otkrio dugo čuvanu tajnu, evo ko ga je doveo u Zvezde Granda

Dolazak Aleksandra Milića Milija u „Zvezdama Granda“ bio je za mnoge iznenađenje, a sada je otkrio dugo čuvanu tajnu.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Mili je otkrio da je jedan od retkih koji u takmičenje nije došao zahvaljujući Saši Popoviću.

- Mislim da sve što traje 25 godina ima svoju vrednost i prvenstveno treba čestitati Saši Popoviću i ljudima koji su to započeli, a pogotovo svima koji su to održali, jer se gledanost ne menja 25 godina, to je stvarno neverovatan rezultat i ja sam zajedno sa svim članovima žirija i produkcije presrećan povodom toga – započeo je Mili.

foto: Printscreen

Mili ističe da pre „Zvezda Granda“ nije imao priliku da sarađuje sa Sašom Popovićem, koji je i osnivač produkcije, a otkrio je i ko ga je doveo u najgledanije takmičenje.

– Mi se znamo jako dugo, od početka moje karijere. Nismo nešto sarađivali, ali kako su novi vlasnici mene doveli, to je dobar spoj – istakao je on, pa nastavio:

foto: Sonja Spasić

- Mene su vlasnici doveli, nisam pričao sa Popovićem. Svi smo ovde na istom zadatku, da se bavimo kandidatima i da im obezbedimo budućnost i svako to radi iz svog ugla. Ja imam svoj deo posla, on ima svoj, tako da mislim da je to jedna harmonija.

Kurir.rs/Grand

