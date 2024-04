"ŽILETI U AKVA PARKU I AJKULE U BAZENU..." Barbara Bobak otvorila dušu i priznala: Svaki put se stresiram...

Barbara Bobak ima armiju fanova koja je voli ne samo zbog talenta za dobru atmosferu već i zbog njenog karaktera i prisebnosti koja je opstala bez obzira na slavu koju je stekla.

Bobakova je u redovnoj komunikaciji sa svojim pratiocima, a publika na mreži TikTok ima priliku da je upozna iz drugačijeg ugla. Barbara je u moru tema o kojima javno govori, otkrila i svoj veliki strah.

– Misli da smo svi u životu nekad čuli za priču da je neko naleteo na žilete u akvaparku. Pored ajkule u bazenu to mi je drugi najiracionalniji strah koji imam i svaki put kada odem i pre nego što krenem da sednem na tobogan razmišljam o tome i stresiram se. Ko je to pokrenuo i zašto? Svi znamo za to – pitala se Barabra.

Podsećamo, Barbara je prošlog vikenda gostovala na koncertu Aleksandre Prijović kada je i upoznala zvezdu sa kojom je nazdravila pre izlaska na binu.

- Prvi put sam pred ovolikim auditorijumom, imala sam jako veliku tremu, ovde je stvarno organizacija super i divno su me dočekali. I dalje se tresem. Aleksandra je divna, insistirala je da se vidimo i upoznamo na tonskoj probi gde su me divno dočekali. To je jako lepo od nje - otkrila je Barbara, a potom opisala detalje prvog susreta sa Prijom.

- Aleksandra mi je rekla ‘Bezveze mi je da se upoznajemo na bini’ i to mi je super, baš mi je prijalo. Ispričale smo se, opustila me je i čak smo i jednu rakijicu zveknule. Kasnije je i mama Borka nazdravila sa nama – sa somehom je ispričala pevačica.

