"PRIČALO SE DA GA SPASA VARA SA DOKTOROM" Saša Popović otkrio kako je ostao bez pevačice koju je zamenila Brena: OLADILI SMO SE!

Spasa Mečanin bila prva pevačica s kojom je nastupao Slatki greh, tačnije Lira šou kako se zvao bend Saše Popovića, koji je otkrio kako je svojevremeno bend ostao bez pevačice.

Naime, kako je Popović nedavno ispričao, Spasu je muž izvukao sa nastupa "jer je čuo da ga vara sa doktorom".

- Imali smo pevačicu pre Brene, zvala se Spasa. Bila je čudo od pevačice, zgodna, dobra za šou... dobro, nije pevački bila vrhunska, al je lepo izgledala i obavljala je onaj posao odlično. Centralno mesto u bivšoj Jugoslaviji bio je hotel "Park" u Novom Sadu, to je bilo mesto gde su svirali najbolji bendovi jugoslovenski u to vreme - ispričao je on.

- Spasa je s nama pevala dve godine i 1980. godine mi smo svirali u Brčkom, al smo već zalepili njene plakate i naše, Lira šou smo se zvali. Jun, jul i avgust smo već ugovorili hotel Par u Novom Sadu, bašta prima 1.500 ljudi... I sećam se to je bi okraj marta meseca, Spasin muž, on je bio bokser i bio je kapiten bokserskog kluba Smederevo. Ona se u međuvremenu udala za njega, on je došao u Brčko, čuo da ona njega vara sa nekim doktorom što je bila neka priča, što nije bilo istina naravno. Prišao je meni i rekao mi: "Vidi, Sale, ona peva još večera i sutra i ja nju vodim za Smederevo i više sa vama neće raditi". Mi smo se svi oladili, gde da nađemo takvu pevačicu, dve godine ulažemo.... - ispričao je Saša.

Podsetimo, Spasu je nako samo dve godine u bendu zamenila Lepa Brena, a Spasa je žalila što je napustila grupu zbog muža.

- Nije me oteo na sceni, već me je odveo kući i venčali smo se u Smederevu 13. januara 1980. Venčala me je bivša devojka Saše Popovića. U januaru smo se uzeli, a u aprilu sam izgubila bebu. Doktori su mi rekli da više nikad neću imati dece, ali, eto, posle sam rodila Miloša. Nažalost, bez muža sam ostala vrlo rano. Mališa je poginuo u saobraćajci 1983, kad je naš sin imao samo dve i po godine", rekla je Spasa i istakla da joj je bilo drago kada je kolege spomenu, pogotovo Saša Popović za kojeg je imala samo reči hvale.

- On je uvek imao originalne ideje koje smo zajedno sprovodili u delo. Ja sam šila suknjice za audicije na koje smo išli. Bili smo mladi i ludi, mnogo smo se šalili. Svi u bendu su me gledali kao sestru.

Spasa je bila na korak do velikog uspeha kad ju je zadesila prva životna tragedija. Izgubila je bebu i to je zapravo bio razlog njenog povlačenja s muzičke scene.

- Breni je bilo suđeno, a meni se zlo desilo na sceni. Moje dete je umrlo i rodila se zvezda, Lepa Brena. To je toliko simbolično i strašno! Zato mi je suprug zabranio da pevam. Ležala sam mesec dana u bolnici u Brčkom, imala sepsu u početnom stadijumu, mesecima nisam mogla da se oporavim. To je bila prekretnica. Tada sam ostavila Lira šou - pričala je Spasa.

