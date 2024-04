BILA JE NAJBOGATIJA PEVAČICA, IMALA TELOHRANITELJE, VOZAČE, DADILJE... Posle bankrota i smrti oca, postala TAROT TUMAČ

Dunja Ilić, koja se sada predstavlja kao Ajla Begović, na samom vrhuncu svoje karijere odlučila je da se povuče, a nakon toga, o teškom životu, pokušaju samoubistva prvo je govorila u Kurirovom podkastu "Nije sve tako crno".

Pevačica, koja je odlučila da se ponovo vrati u pevačke vode, istakla je bogatstvo joj ništa nije donelo lepo u životu, već da je odrastala uz manjak pažnje, ali ne i manjka ljubavi.

foto: Zorana Jevtić

- Moje odrastanje bih opisala, ja sam ustvari uvek želela da budem ta srednja klasa, jer odrastanje sa telohraniteljima, vozačima, dadiljama...Ja sam bežala sa časova da bih išla kući autobusom kao ostala deca. Nekako bih volela da moje dete ima sutra normalno odrastanje, tako da, moje detinjstvo nije bilo lako zbog sve te kontrole... Meni je trebala sloboda i ja ceo život žudim za slobodom. Kada pišu ljudi: "Ona nije stabilna jer se seli stalno", ja ne smatram da nisam stabilna zbog toga, nego kada sam napokon slobodna, valjda tek sada nadomešćujem to što sam imala barijere. Meni to bogatstvo nije donelo ništa dobro. Što se tiče karijere, ja nisam bila spremna za to u tom trenutku. Ima devojaka koje sa 18 godina mogu da podnesu sve to, ja nisam. Ja sam užasan tremaroš i kada bi trebala da dajem intervju ili da idem u emisiju, ja sam uvek posegnula za alkoholom. Tako da je to postalo totalno destruktivno, možda i jeste bio moj put da se bavim muzikom, možda kao tekstopisac ili bilo šta, ali mislim da sa 18 godina nisam bila spremna za to. Da, pisala sam sama svoje tekstove. Koliko god da je ljudima delovalo da ja svojim potezima molim za pažnju, kao novina ili nečega, nikada nisam bila takva. Videla sam da se polako otima kontroli cela ta situacija sa alkoholom i želela sam da se pozabavim time - rekla je Dunja i ispričala kad je počela da pije.

- Nisam imala dovoljno pažnje, ali sam imala dovoljno ljubavi. Ne volim da me ljudi doživljavaju kao žrtvu, to mi je grozno. Nikada nisam rekla da me nisu voleli, pa da sam ja ispaštala ili da sam se navukla na alkohol što me roditelji nisu voleli...Pisali su i da mi je majka otišla, kada sam imala 15 godina, sa nekim klincem u Monte Karlo, tako nešto. Ona je nekako tip žene koji je toliko posvećena porodici, kao da ima taj neki napuljski sindrom, koliko su oni posvećeni porodici, njoj je nepojmivo da se udaje posle razvoda i tako dalje...Mnogo su radili i kada si u tolikom biznisu, mnogo moraš da radiš - rekla je Dunja.

foto: Zorana Jevtić

- Rekla sam ja da je alkoholu kraj, ali sam se vraćala i posle toga i to je ono što kada idem kod psihijatra, nema izlečenih alkoholičara, nego zalečenih. To nikada ne bude jedan dan i jedno piće, to se uvek produži. Najbolje je da prođe i da se ne napravi nikakva glupost. Meni su se dešavali recidivi i po dva meseca, gde napravim glupost... - rekla je Dunja, i otkrila kako se izborila sa alkoholizmom.

- Prvi put se ne sećam baš dobro, jer mi se drugi put dogodilo mnogo toga bitnijeg. Drugi put sam upala u komu, bila sam 14 dana u komi, a dok sam bila u komi, prolazila sam krizu. Imala sam samo užasne košmare, prolazila sam taj delirijum u komi. Kada su pokušali da me probude posle 14 dana, bila sam toliko uznemirena da su mislili da će srce da mi stane, pa su me vratili u onu veštačku komu. Mislili su da nću moći da hodam, da pevam i tako dalje...Kada su me probudili, sećam se tatine face ispred mene i pokazuje mi: "Vidi sine, izbeleo sam zube". Ja u komi 18 dana i ja kao: "Šta ti je tata?". Tada su doktori shvatili da sam ja svesna - rekla je Dunja.

Ispričala je da li se oseća krivom zbog smrti oca, koji je izvrišio samoubstvo.

- Bilo je pre toga. On je meni poslao poruku, ta poruka je bila objavljena na Instagramu: "Ti si izvanredna, žao mi je što nisam mogao da ti pružim više". Bio mi je danima čudan, kao da mi je tako nešto padalo na pamet da može da uradi. Ja sam ga danima zvala, niko mi se nije javljao i napisala sam mu svašta. Tada sam pomešala alkholol i lekove i upala u neku psihozu i ispričala stvari i koje su istina i neistina...Bar u takvim teškim trenucima, ja sam neko ko ponaša kao životinja koja treba da preživi. Isplačeš se, umre ti otac, ali je moj otac bio vrlo bolestan čovek. Bio je maltene slep, tako da, imao je dva bajpasa, dva moždana udara, dijabetes, gangrenu na nozi i mislim da je time skratio muke sebi. Tako sam ukapirala. Ja sam krenula da radim dve nedelje posle toga, radila sam kao tarot tumač. Posle mesec i po dana sam se odselila u Gruziju i nisam ja taj tip koji će da padne u krevet - rekla je Dunja.

- Imao je problem sa porocima, nije problem i ja sam poročna, što se tiče toga, isti smo. Premlada sam bila. Imala sam 22 godine, razvela sam se sa 23 godine. Bilo je sve nekako nabacano - rekla je Dunja, te se osvrnula na pokojnog verenika:

foto: Printscreen/Instagram

- Da, to je bilo u Italiji. Oko 20 ili 30 ljudi oko mene je umrlo, meni dragih, tako da je negde i normalno da čovek ne reaguje kao kada se prvi put dogodi - dodala je ona.

- Ja sam zbog ljubavi činila svašta u mladosti i vrlo se ponižavala, sada prekidam sve na keca, ništa me više ne zanima. Prva greška, ćao doviđenja, nema nikakve rasprave. Ja se jesam ponižavala, ali da odem da promenim veru zbog nekoga, to...Meni je to, to je toliko glupo da mi je simpatično i smešno. Ja sam lepo objasnila, ja sam bila ateista. Jesam, ja sam krštena. Krenula sam da čitam o islamu, to me je zaintresovalo i u to verujem. Živo me zanima da li bi balkanski narod imao takvo mišljenje i da li bi me osuđivao da sam prešla u budizam?! - rekla je Dunja za Red TV.

