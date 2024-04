GASTOZ PRIVEDEN NA TAJLANDU! Reper otišao na odmor, a evo ZBOG ČEGA ga je policija uhapsila: Ovo su svi ŠOK DETALJI

Nenad Marinković Gastoz trenutno se nalazi na odmoru na Tajlandu gde je priveden zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci.

- Nenad je zaustavljen i prilikom rutinske kontrole je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola i nedozvoljenih supstanci. Na Tajlandu je to kažnjivo zakonom i plaća se kazna. Međutim, on nije imao para, zbog čega je priveden i zadržan u stanici - rekao je izvor za medije.

"Privodili su me zbog kanabisa"

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Gastoz priveden zbog korišćenja opijata.

- To su gluposti. Policija me je privodila na trežnjenje, skidali su me sa granice, kanabis i tako to. Jedini sam tad bio u lovi, i da ne bi skidali sve, ja sam sebe prijavio - kazao je on, pa otkrio šta konzumira od opijata:

- Najviše koristim alkohol, obožavam marihuanu i travu. To je prelepo i kad bi svi to pušili, bilo bi mnogo drugačije. Ovo što ja pričam, nema neku težinu - šokirao je Gastoz.

