OVO JE PRAVO IME OLJE KARLEUŠE: Roditelji mi dali nadimak odmah nakon porodilišta, NIKO ME NE ZOVE PRAVIM IMENOM! (VIDEO)

Pevačica Olja Karleuša se ne nalazi toliko u žižoj javnosti, ali svaki put iznese detalje koji su poput filma, kao naprimer njen odlazak u Libiju kod Gadafija.

Ovog puta je, gostujući u emisiji "Divan šou" kod voditelja Ivana Gajića, odgonetnula kako joj glasi pravo ime, a nije Olivera.

Ona je rekla da su je roditelji odmah nakon porodilišta zvali Olja, i da su je u školi pod tim imenom oslovili:

02:33 OVO JE PRAVO IME OLJE KARLEUŠE: Roditelji mi dali nadimak odmah nakon porodilišta, NIKO ME NE ZOVE PRAVIM IMENOM!

- Olgica mi je ime, ali kada sam se rodila, mama i tata su, kako kažu, doveli iz porodilišta i počeli da me zovu Olja. Ne samo oni, već mi je i u dnevniku pisali Olivera Karleuša, a uvek su me prozivali sa Olja. Jednostavno se odomaćilo, ja ne znam da li me na ulici ikada iko pozvao Olgica.

Potom je otkrila da li supružniku treba proveravati telefon:

- Tačno tako, nema šanse da tražiš, a da ne nađeš, ko kopa, taj i iskopa.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

05:35 OLJA KARLEUŠA KOD GAJIĆA