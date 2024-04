"MOŽDA JE MERLIN ZABORAVIO, ALI JA NISAM..." Ceca progovorila o SARADNJI sa Dinom Merlinom i otkrila POZADINU pesme „Beograd“

Pesmu "Beograd" Dino Merlin napisao je za Cecu Ražnatović, a ona je jednom prilikom otkrila nepoznate detalje njihove saradnje.

- Dino Merlin je za mene namenski napravio jednu pesmu, a to je “Zaboravi“. Kada smo se mi sreli kao što je on rekao, tada, zahvaljujući mom bivšem partneru koji ga je poznavao. Dino Merlin i ja smo se sreli u hotelu u Švajcarskoj, sećam se svake rečenice tada. Doneo je “Zaboravi“, koja mi se odmah dopala. Nakon toga mi je rekao: “Doneo sam jednu pesmu koja je duetska, ali ja ne mogu da je snimim zbog poznate situacije u tom momentu. Ali pošto ti imaš najspecifičniju emociju u glasu, mislim da ćeš ti jedina to znati da doneseš“ - priča Ceca, pa nastavlja:

- Meni je to jako imponovalo kada mi je on to rekao, pogotovo devojci koja ima 20 godina. Uzela sam pesmu “Beograd“, iako je bila duetska. Donela sam tu pesmu u Beograd, kod Marine Tucaković i Aleksandra Radulovića Fute, međutim to se njima nije dopalo. “Zaboravi” da, ali “Beograd“ ne. Međutim, ipak sam odlučila da na albumu “Fatalna ljubav“ ubacim pesmu “Beograd“. U svemu mi je pomogao Oliver Mandić, jer u tom trenutku nije bilo dela: “Ovo sećanje, ruši meni sve, moj Beograde, zagrli me...“. Tu smo dopisali muziku i tekst, sklopili smo sve i to je postao hit za sva vremena. To je istinita priča, možda je Merlin zaboravio, ali ja nisam - započela je Ceca i priznala da je trebalo da ona i Dino Merlin ponove saradnju, ali do toga nije došlo.

- Jednom prilikom sam se nakon svega čula sa Merlinom, početkom 2000-ih. Trebali smo ponovo nešto da sarađujemo, međutim, posle se nikad nismo više čuli. Lepo smo pričali, razgovarali... Interesantno je da mi je sve pesme Dino poklonio. U trenutku kada su izlazile pesme, nisam smela da uzmem rizik na sebe i da ga potpišem. To jesu njegova dela i ne može niko da spori. Tada su bile usijane glave i nisam želela Merlinu da pravim probleme. Razmišljala sam da čoveka ne dovedem u bilo kakav problem.

