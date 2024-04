"KEBA MI JE UKRAO PESMU! KAD SAM ČULA, UMALO SE NISAM ONESVESTILA" Šok tvrdnje Nade Obrić, evo šta mu je rekla: Spomenula i smrt

Nada Obrić gostovala je u emisiji "Divan šou" na Kurir televiziji. Pevačica se odmah, na početku emisije, dotakla situacije na našoj estradi i prokomentarisala svoju raniju izjavu da je "dobila nagon za povraćanjem od vulgarnosti".

- Vulgarnost, prostakluk, neznanje, to se podrazumeva... To je prvo, i pornografija. I preuzimanje nekih satanističkih obeležja u spotovima i izgledu. To me oduševljava. A ima dece koja sjajno pevaju i onda mi bude tako tužno i žao kad ih vidim - istakla je Obrićeva, a onda se ustremila na kolegu Dragana Kojića Kebu, za koga je istakla da joj je ukrao pesmu "Imao sam".

- Keba je ukrao moju pesmu, nije je pozajmio. Cakana, Olja, šta se sad kao folirate? To se zove krađa. To je pesma "Imala sam ljubav jednu". To je moja pesma. Kako drugačije da to nazovem osim krađom, a da narod to razume? Može i maznuo. Nemam pojma kako je do toga došlo. Ja sam samo ugledala čoveka na televiziji. Pesmu sam snimila pred rat. Zagrizla je onako, sama od sebe pesma, bez reklame i ičega. Praktično smo ušli u ratno stanje i ona kao takva zagrize. I ja sad razmišljam: "Ja ću tu pesmu sad da prepevam, jer mi se i dalje veoma dopada." I tako sedim jednu noć kod kuće i čujem muziku, foršpil. Ide pesma moja, a ja sedim na kauču, a znam da sam je snimila. I ugledam Kebu, koji peva "Imao sam". Kad se tad nisam onesvestila. Ja sam sve to rekla i njemu. Krivo mi je samo što mi nije rekao, što me nije onako čisto kolegijalno nazvao i rekao: "Znaš, Nado, meni se ova pesma dopada. Ja bih da je presnimim, ako nemaš ništa protiv." Naravno, kompozitor tu ima sva prava, on se sve pita, ali svejedno, ljudski je. Kolege smo, radimo zajedno. Kad sam mu sve to rekla, on meni kaže: "Nije to pesma koju sam ja uzeo od tebe!" Ja kažem: "Kako nije?" A on: "Uzeću ti još jednu!" Ja mu kažem: "Korektno je da mi sad to kažeš, ali mi reci koju, ko Boga te molim?" Rekao mi je da ne sme da mi kaže, samo da je to jedna od mojih ličnih karti i jugoslovenski hit. To je bila pesma "Oj, ljubavi moja prošla". Ali nije je snimio. Rekla sam mu: "Sačekaj, Kebo, da umrem, majke ti, pa je onda snimi!" - prisetila se Nada.

