"NE KRIJEM NIŠTA" Dženan Lončarević se razvodi, a ovako je o privatnom životu pričao pre 6 MESECI: Ne želim da se o tome priča...

Pevač Dženan Lončarević razvodi se od supruge Samire sa kojom ima dvoje dece, nakon 25 godina braka.

Naime, Dženan i Samira nisu se javno eksponirali, pa je ona za mnoge godinama bila prava misterija. Dženan je privatan život držao dalje od očiju javnosti, a pre šest meseci je otkrio zbog čega nikada nije želeo da iznosi detalje iz svoja četiri zida, kao što radi većina njegovih kolega.

- Ne krijem ništa, samo ne želim da ono što je moje bude izloženo javnosti. Onima koji grade karijeru na takav način želim svu sreću. Ne krijem apsolutno ništa, niti želim da se o tome priča. Uvek sam imao fin odnos sa novinarima, kulturni oni, kulturan ja, i to je to - objasnio je Dženan, a za medijske napise o njegovoj privatnosti koji su se s vremena na vreme pojavljivali u pojedinim tabloidima rekao je da ga ne dotiču.

- Pričali su na početku svašta nešto kada sam se našao u žiži interesovanja, tako da mi ne smeta apsolutno ništa – istakao je on tada za "Grand".

U domaćim medijima pojavila se i informacija, kako Dženan već godinama ima drugu ženu.

- Znam ih, pogotovu nju od kad se rodila. Živela je jedan život koji ja uopšte nisam mogla da shvatim. Čuvala je njegovu mamu, decu, a on peva, dođe kad hoće, radi šta hoće. On je pre par godina uhvaćen sa nekom ženom u Beogradu s kojom živi već 15 godina, bio je taj snimak. On je svoju ženu uspeo da ubedi tada da mu je to saradnica, a Samira mu je verovala... - rekao je izvor za medije.

