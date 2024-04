ŠOK IZDANJE NAŠE FOLKERKE: Ovakvu Snežanu Đurišić dosad niste videli, a za sve je kriv ON! (FOTO)

Pevačica Snežana Đurišić iznenadila je pozitivno sve svojim novim izgledom.

Od garderobe, frizure pa kilograma koje je izgubila pevačica izgleda neverovatno. Šta je pravi razlog ovako dobroj transformaciji otkrila nam je pevačica koja nije sklona eksperimentima.

"Iskrena da vam budem, ja mrzim fotografisanje, ali kada se baviš javnim posom to se negde podrazumeva pod obaveznim. Na sve ovo me je nagovorio Dejan Miličević posto ću u Domu sindikata 13. i 14.oktobra održati solističke koncerte, a pored dobre pesme, muzike i interesantnog koncepta programa, koji uveliko spremam, treba malo poraditi i na vizuelnim stvarima. Zadovoljna sa, kako izgledam i iz ovog ugla, a uvek mi je najbitniji bio glas naroda i moje publike", rekla je Đurišićeva.

foto: Dejan Miličević

Podsetimo, pevačica je pre nekoliko godina otkrila način kako je smršala 20 kilograma.

- Neko sam ko je hedonista, pa se stoga dešavaju oscilacije u kilogramima. Veliki broj kilograma sam skinula `92. godine, dok sam živela u Americi i to je bilo na način o kom sam već govorila i kom se već pisalo. Od tada vodim računa da oscilacije ne budu velike. Redovno vežbam sa fitnes instruktorkom Danijelom u udobnosti svog doma, idem na razne tretmane koji prijaju koži mojih godina, negujem se… Uz sve ovo što možemo raditi za sebe po svom izboru, najveća lepota dolazi iznutra. Najlepši nakit je zadovoljstvo i žena je najlepša onda kada je voljena i kad voli - ispričala je tad kroz osmeh pevačica, koja nema pomoć nutricioniste.

- Nemam pomoć, sama sam sebi nutricionista. Mada sam ranije koristila usluge nutricioniste. Svesna sam da ne treba da imam slatkiše i testa u svojoj ishrani, koje inače obožavam, pa kada se usudim da to sebi dozvolim, trudim se da to budu male količine. Vanja stvarno voli sve da jede. Šta god da spremim, oduševi se, ali izdvojiću moj čuveni sataraš, odnosno bećar paprikaš, to nam je omiljeno jelo - rekla je Snežana za medije.

