DO SAMIRE DOŠLE GLASINE DA DŽENAN S LJUBAVNICOM IMA DETE: 15 godina živi dvostruki život, evo kako žena reaguje: Čula sam...

Vest da se pevač Dženan Lončarević razvodi posle 25 godina braka od Samire, s kojom ima dvoje dece, šokirala je region.

Kako prenose mediji, Dženan već 15 godina živi sa drugom ženom u Beogradu, a izvor blizak pevaču i njegovoj uskoro bivšoj supruzi, ispričao nam je nove detalje, koje bacaju potpuno novo svetlo na njihovu privatnost.

foto: Kurir, Ana Paunković, Printscreen/Paparazzo lov, Printscreen/Instagram

- Do Dženanove supruge došle su glasine ne samo da joj je pevač godinama bio neveran i da je vodio dvostruki život, već da je tokom te vanbračne zajednice sa drugom ženom, on dobio i dete. I sama Samira nije bila iznenađena tom pričom i ne bi je iznenadilo da je to istina. Ona to nikad nije ispitivala, niti je tražila dokaze. Već duže vreme nisu imali skoro nikakvu komunikaciju, tako da ga to nikad nije ni pitala. Više je to apsolutno ne interesuje. Sve je to sad odavno iza nje i samo želi da se sve pravno okonča i da ona i njihovo dvoje dece dobiju sve ono što im po zakonu pripada posle 25 godina braka - ispričao nam je naš sagovornik.

Mi smo pozvali Samiru, koja nam je rekla:

- Ne bi me iznenadilo da ima dete sa drugom ženom. Pretpostavljam da ima. I do mene su stigle razne priče, pa i ta - rekla nam je Samira.

Poslali smo i Dženanu poruku, koju je on video, ali nije odgovorio.

Naša ekipa posetila je komšiluk pevača gde živi u Beogradu, gde nam je devojka koja ima salon u zgradi pored, rekla da ga viđa sa ženom i jednim detetom, kao i da se odavde uskoro seli.

foto: Printscreen Instagram

- Viđam Dženana, mala je ovo uličica. Pre nekoliko dana je bio ovde neki kamion, iznosili su neku opremu. Vidim i ja od juče da je komšija glavna tema, ali ga nisam sretao sa njom. Vidim njega i u prodavnici i u kafiću i kada dođe kolima, ali njega u ženskom društvu nikad nisam video - ispričao nam je komšija.

Kurir.rs

Bonus video:

00:30 DŽENAN LONČAREVIĆ U PULSU SRBIJE: Muzika je UŽIVANJE, sada vreme da ljudima POKLANJAMO PESME (KURIR TELEVIZIJA)