VODITELJ OTKRIO NEPOZNATE DETALJE IZ ŽIVOTA SINANA SAKIĆA: Išao je u Indiju po lek za sina! Ovako je izgledao susret sa Sai Babom

Dragan Ilić, radijski i televizijski voditelj, u jednom intervjuu izneo je mnoge do sada nepoznate detalje iz života preminulog Sinana Sakića.

Naime, voditelj je jarko želeo da snimi dokumentarac o Sinanu za kog misli da je imao vrlo zanimljiv životu put, pogodan da se o njemu snimi film.

- Radili smo na B92 i strašno smo želeli da snimimo film o Sinanu Sakiću, koji je zaista bio jedan vrlo zanimljiv lik. Otac mu je svirao u Filharmoniji u Zagrebu, on je bio fizikalac, počeo da peva. Imao je da peva vrlo čudan jedan životni put, pravi holivudski. U jednom trenutku je otišao u Indiju, u potrazi za lekom za sina koji je bio opečen nekom vodom tamo. Upoznao je Sai Babu i doživeo prosvetljenje. On je sve to meni rekao, bio je u ašramu Sai Babe i svake zime je odlazio tamo sa svojim ženom i malim detetom. Živeo je u Loznici između dva sveta u ratnom vremenu. Prvi je napravio koncert u Sarajevu gde su svi dolazili. Setimo se da je tada bio pritisak da se čovek opredeli, da izabere stranu. Sinan znači vrh koplja. Bio je zanimljiv, tužan i nesrećan kao i svi pevači u to vreme. Išao sam na njegove koncerte i gledao ogromne frajere kako se režu pred njim - govorio je voditelj Dragan Ilić.

Alen je Sinanov sin iz drugog braka sa Sabinom Sakić, a sa samo šest godina zadobio je teške opekotine zbog čega ga je otac vodio čak u Indiju na lečenje, međutim, ožiljci na njegovom licu su i danas vidljivi.

