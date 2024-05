"PISALA SAM SAŠI KOVAČEVIĆU" Zoi otkrila detalje prepiske sa pevačem pa priznala: Rekao je NE, sada me je sramota

Mlada pevačica Sara Šekularac poznatija kao Zoi, nedavno je govorila o svom posli, ali i starijem kolegi Saši Kovačeviću.

foto: Printscreen/Instagram

- Setila sam se nečeg jako smešnog. U jednom momentu sam pisala Saši Kovačeviću jer sam bila fan njegove muzike u doba kada su svi slušali njega i Vladu Georgieva. Tada sam mislila da bi bilo super da snimimo duet, ali sada kada čujem njegovu muziku shvatam da ne postojimo u istom univerzumu - prisetila se uz osmeh na licu za "Chit Chat" Zoi.

foto: Printscreen/Instagram

- Međutim, meni je to tada bilo zabavno, ali on me je klasično iskulirao, naravno. To je skroz okej jer i ja to uradim nekome kome neću da kažem "ne". Ja sam se njemu javila u fazonu: "Hej, hoćeš li da snimimo pesmu?" i ono - blok! On je meni poslao video kako njegovo dete igra uz neku moju pesmu - objasnila je pevačica čije građansko ime glasi Sara Šekularac.

foto: Printskrin

- Sad me je sramota toga. Ja sam napisala nešto poput: "Kad smo već tu, hoćeš li duet?". Nisam baš tako jezivo napisala, ali nešto slično jadno jesam. On mi je odgovorio: "Hajde da se čujemo od ponedeljka". Došao je ponedeljak, ja sam se javila, ali on je bio u fazonu "ne". Bože, to se zaista desilo i sad mi je jako smešno - zaključila je Zoi, koja je javnosti poznata kao sestričina Nataše Bekvalac.

Saša uživa sa devojkom u Italiji

Inače, Saša Kovačević dugo je u vezi sa Zoranom Tasovac, sa kojom je pre nekoliko dana otputovao u Italiju. Saša se tad oglasio na Instagramu, te pokazao čitav niz detalja sa putovanja, što je oduševilo one koji ga prate.

Slikao je prirodu po unutrašnjosti Italije, kanale po Veneciji, vidikovce i mnogo štošta drugo, a komentari ispod ove njegove objave samo se nižu.

Na jednoj od fotki vidimo i Zoranu sa njim. Čvrsto ju je zagrlio i oboje su pozirali sa osmehom na licu.

