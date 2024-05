UZNEMIRUJUĆI PODACI O ABORTUSIMA U SRBIJI! Brojke na godišnjem nivou OGROMNE, a ovo su 4 GLAVNA RAZLOGA žena za prekid trudnoće

U fokusu javnosti ponovo je pitanje abortusa kao prava na izbor žene, ali i pitanje njegove dostpunosti svim ženama.

Posle ove priče logično se nameće pitanje u kojoj situaciji žena može da se odluči na pobačaj, a da ta odluka ne naiđe na nerazumevanje i osudu javnosti i da li bi jedna tako lična odluka, trebalo da se tiče drugih.

Da li je i kada abortus nužno rešenje u emisiji Puls Srbije govorili su ginekolog Vanja Milošević i Srba Jovanović iz Udruženja "Sačuvajmo bebe".

foto: Kurir televizija

- Kada ženska osoba dođe u tu situaciju da ostane u drugom stanju danas je to privilegija. Mnoge žene se trude i ulažu svoju energiju i vreme da bi došle u to slatko, blagosloveno stanje. A opet neki drugi na osnovu svojih stavova životnih opredeljenja i raznih drugih faktora odličuju se na prekid trudnoće - rekao je Milošević i dodao:

- Zamislite šta bi bilo da su majke nas ovde prisutnih iz hiljadu i jednog opravdanog ili neopravdanog razloga prekinule trudnoću. Mi danas ne bi ovde pričali. Svako stanje u životu ima dobru i lošu stranu. U najvećem broju slučajeva sa trudnoćom sve bude u redu i to je priroda uradila tako. Ima nekad stanja kada ta trudnoća može da ugrozi i život bebe, ali i žene. To su stanja skopčana sa maosvnim krvarenjem kada vi morate promptno da delujete. Ali to je jako mali broj slučajeva. Nijedna majka se nije pokajala što je zadržala dete. Samo žene koje su prekinule prekid trudnoće često se kaju.

Jovanović je rekao da statistike pokazuju da Srbija godišnje izgubi zbog abortusa jedan grad veličine Kruševca.

foto: Kurir televizija

- Za godinu dana izgubimp jedan grad veličine Kruševca. Zvanično je u pitanju brojka 14.000 na godišnjem novou, ali zbog zakonske mogućnosti da se prekidi trudnoće ne prijavljuju u privatnim ordinacijana, procena je da je broj dosta veći i iznosi do 40.000 godišnje. Ali samo neka je 1000 ili samo 100, to je hiljadu ili stotinu ubijenih naših malih beba. Mi nismo apriroi protiv abortusa zbog medicinskih indikacija i čak potpuno razumemo i neosporavamo pravo ženi da odluči kada će da odluči d aizvrši abortus.

Naveo je četiri glavna razloga zbog kojih se žene odlučuju na prekid trudnoće:

02:48 UZNEMIRUJUĆI PODACI O ABORTUSIMA U SRBIJI! Brojke na godišnjem nivou OGROMNE, a ovo su 4 GLAVNA RAZLOGA žena za prekid trudnoće

- Glavni razog je da žena oseti da nema podršku porodice i okoline. Ako se recimo vrati u selo, a trudnoća je nastala kao posledica neke vanbračne afera na primer, ona strahuje od osude porodice. Drugi razlog nedostatka podrške partnera gde bi rađanje narušilo njegov osećaj komoditeta. Treći razlog jeste ekonomska nesigurnost i poslednje, ali ne i najmanje važno jeste ustanovljenje neke malformacije kod deteta kada neke žene odlučuju da rode, a neke ne.

