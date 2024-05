Gradonačelnik Bakić: Delima pokazujemo da vodimo brigu o ravnomernom razvoju svih mesnih zajednica

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, Ognjen Golubović, obišli su danas radove na rehabilitaciji kolovoza u ulici Dinka Šimunovića, u Mesnoj zajednici „Ker“. Gradonačelnik Bakić je, tim povodom, izjavio kako je gradskim budžetom za ovu godinu opredeljeno 26 miliona dinara za rehabilitaciju kolovoza u sedam ulica na teritoriji grada Subotice u ukupnoj dužini od 2,8 kilometara, da su u ulici Dinka Šimunovića u toku radovi na rehabilitaciji kolovoza u dužini od 200 metara, širine četiri metra, i da je za tu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno 2,5 miliona dinara.

foto: Grad Subotica

„Do sada su završeni radovi u ulicama Pere Tumbasa Haje i Užička, u Mesnoj zajednici ’Ker’, u ulicama Nikole Kujundžića i Atile Jožefa, u MZ ’Centar II’, kao i proširenje ulice 51. divizije od ulice Jovana Mikića do ulice Milutina Uskokovića. Nedavno su, takođe u okviru ovog projekta, okončani radovi i na proširenju dela ulice Proleterskih brigada, od Zorkine do ulice Ferenca Bodrogvarija, u MZ ’Zorka’ u dužini od 970 m, gde je kolovoz proširen sa četiri na pet metara. Vrednost ovih radova je šest miliona dinara, a na taj način, s obzirom na to da se radi o prometnoj saobraćajnici, stekli su se uslovi za bezbednije i kvalitetnije odvijanje saobraćaja“, naglasio je Bakić.

foto: Grad Subotica

On je pohvalio renomiranu kompaniju ’Vojput’, izvođača radova na rehabilitaciji kolovoza, koja, kako je rekao, i po pitanju rokova, i po pitanju kvaliteta, svoj posao obavlja na vrhunski način.

1 / 19 Foto: Grad Subotica

„I zaposleni u Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje puteva uveliko rade na novim projektima za rehabilitaciju i izgradnju putne infrastrukture na teritoriji grada Subotice. I ovo je jedan u nizu od primera koji potvrđuje da vodimo brigu o ravnomernom razvoju svih mesnih zajednica na teritoriji našeg grada. Znači, to nisu prazne priče, već su konkretna dela“, podvukao je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica

Kada je reč o realizaciji projekata po mesnim zajednicama, dodao je, u Mesnoj zajednici „Bajmok“ privode se kraju radovi na rekonstrukciji i osposobljavanju bazena u Sportskom centru u ovom naselju nadomak Subotice.

foto: Grad Subotica

Ognjen Golubović je naveo da su trenutno u toku radovi na izgradnji dva sportska terena, odnosno dve teretane na otvorenom, u mesnim zajednicama „Aleksandrovo“ i „Makova sedmica“.

foto: Grad Subotica

„Uradili smo u potpunosti i jedan teren sa tartan podlogom u naselju Bajmok, a završili smo i projekat vezan za izgradnju parka u Ulici 51 divizije, kod kružnog toka. Nadamo se da će već u septembru ili oktobru otpočeti prvi radovi na uređenju te površine. Mimo ovih radova, radimo, naravno, i na uređenju parking-mesta. Ove godine ćemo uraditi oko 400 parking-mesta, a rade se i projekti vezani za nova asfaltiranja ulica. U ovom trenutku, to je oko dvadesetak projekata i mi verujemo da ćemo dobar deo njih realizovati u toku ove godine“, istakao je Ognjen Golubović.

Grad Subotica