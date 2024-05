ROKVIĆ SUTRA STIŽE DO CILJA Evo koliko je kilometara ostalo do manastira Svetog Nektarija Eginskog, a ovoliko miliona je skupio

Nikola Rokvić pošao je "putem dobrote" do manastira Svetog Nektarija Eginskog u Grčkoj, a na tom putu skuplja pare, koje će usmeriti za pomoć.

foto: Kurir televizija

Nikola Rokvić i njegova fondacija "Porodica" skupili su 31 milion dinara za pomoć onkologijama u Srbiji, a Nikolino hodočašće uskoro se završiva, jer on bi trebalo sutra da dođe do svog cilja.

- Dragi narode, pomaže Bog. Nadam ste da ste svi dobro, evo nas nadomak Atine, bože zdravlja sutra bi trebalo da stignemo u luku Pirej i onda trajektom do Egine, i od mesta gde ćemo se iskrcati do manastira ima 7 kilometara i do Atine 50km, sutra bi trebalo uz Božju pomoć da pređemo 57 kilometara. Hvala Vam na podršci, hvala Vam na molitvama, hvala Vam na ljubavi, na veri. Ostanite još uz nas mislima da dođemo do cilja. Moram da Vam kažem da so na današnji dan prikupili 31 milion dinara, idemo još danas i sutra, jako, ovaj put za dečiju radost - naveo je on u svom videu.

Nikola Rokvić na put je pošao pre 30 dana.

- Cilj se nazireeee!!! Uz Božiju pomoć i Blagoslov Sv. Nektarija, trebalo bi sutra da stignemo na Eginu! Sutrašnji dan je po kilometraži najzahtevniji, oko 57 km distanca! Pomjanite nas u molitvama dragi ljudi i podržite uplatama misiju - napisao je pevač u objavi.

foto: Nenad Kostić, screenshot

Inače, Nikola se javno zahvalio Jeleni Đoković na uplaćenoj donaciji, kao i Aleksandri Prijović i Filipu Živojinoviću koji su takođe podržali njegovu misiju.

- Pomaže Bog dragi ljudi, evo 25. dan, ja sam na 22. kilometru, nastavljamo ovaj put za dečiju radost i prikupljamo novac za dečiju onkologiju u Nišu. Ja bih želeo javno da se zahvalim dragoj Jeleni Đoković koja je podržala našu misiju i koja je od srca dala donaciju. Jelo, pozdravi mi Noleta, živi bili, Bog vas blagoslovio - rekao je Nikola.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:43 Nikola Rokvić: Moji žuljevi su ništa kakve smo mi pretke imali