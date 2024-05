"MENE SAMO LUD ČOVEK DA PREVARI, MNOGO SAM DOBRA RIBA" Marina Visković o ljubavi i karijeri: Mogla sam da pokupujem stanove...

Marina Visković iako dobro zarađuje, priznaje da joj je mesečno potrebno 3.000 evra da bi pokrila sve troškove koje ima.

- Kad je u pitanju investiranje u moju karijeru, tu sam potrošila novca da ni sama ne znam koliko. Mogla sam da kupim nekoliko pristojnih stanova u Beogradu za te pare. Ja sam isticala da ne znam s finansijama, nikad ne znam koliko trošim na mesečnom nivou, ali mislim da mi je 3.000 evra suma koja može sve da mi pokrije - rekla je pevačica kroz smeh.

Pevačica je progovorila i o ljubavi i istakla da nikada prevaru ne bi oprostila, ali i da nikada ne bi bila u vezi sa zauzetim muškarcem.

- Mene može da prevari samo lud čovek! Neko ko ima dijagnozu i ko je zreo za lečenje jer sam dobra riba! Preko prevare ne bih prešla, ali ako bi ljubav bila mnogo jaka, možda i da - zaključuje pevačica i dalje nastavlja:

- Nikada nisam nikome rasturala brak. Neko sam ko mnogo poštuje porodicu, zaslužujem mladog i slobodnog dečka da s njim sve gradim. Nikada me nisu privlačili zauzeti, naravno, nisam savršena, ali da baš idem dotle, nikada. Ne bih volela nikada da imam treću osobu u vezi. Nikada nisam proveravala dečku mobilni. Nikada nisam virila da vidim da li me vara, nisam kopala po porukama da vidim s kim se dopisuje. Poštujem tuđu intimu i želim da poštuju i drugi moju. U telefonu imam svašta, od poruka s prijateljima, sve do porodice. Ne mora momak da zna baš sve!

