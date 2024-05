OTKRIVEN KLJUČNI DOKAZ U ISTRAZI SMRTI METJUA PERIJA? Policija ima informacije koje bi mogle baciti NOVO SVETLO na slučaj (FOTO)

Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Policija istražuje smrt zvezde serije "Prijatelji" Metjua Perija jer još uvek nije otkriveno ko je poznatom glumcu obezbedio ketamin. Kao što znamo, Peri je preminuo prošle godine u oktobru, a uzrok smrti bio je akutni učinak ketamina.

Istraga je u toku mesecima, a The Mirror prenosi da je izvor rekao da oni koji su bili ispitani, jer su imali istoriju upotrebe droga, nisu nužno stvarni izvor koji je glumcu dao ketamin. Ipak, navodno policija ima informacije koje bi mogle dovesti do tog izvora.

Za sada, koliko je medijima poznato, nije bilo hapšenja. Nije tajna da je Peri vodio borbu sa zavisnošću od alkohola i opijata, ali 19 meseci pre svoje smrti glumac je bio trezan. U nedavnom intervjuu po tom se pitanju oglasio i Perijev očuh, Kit Morison.

"Osećaš se kao da pobeđuješ zavisnost, ali je nikad nisi pobedio. I on je to znao...", kazao je Morison pa objasnio da bi Peri došao do "određene tačke" kada bi mu trebala profesionalna pomoć. Priznao je da se i dalje bori sa smrću glumca.

"Svakodnevno je s vama. Stalno je s vama. I tu je novi aspekt koji napada vaš mozak, nije lako", rekao je.

