METJU PERI IMAO VIŠE KETAMINA U SEBI OD OSOBE POD OPŠTOM ANESTEZIJOM: Obdukcioni nalaz slavnog glumca otkriva JEZIVE DETALJE

Sada kada je poznat uzrok smrti glumca Metjua Perija, koji se proslavio ulogom Čendlera u sitkomu "Prijatelji", javnost može da prestane s nagađem. Izveštaj obdukcije otkriva da je glumac preminuo zbog akutnih učinaka ketamina i utapanja.

Ono što je zanimljivo, Peri je primio infuziju ketamina kao lek za depresiju čak nedelju i po dana pre nego što je umro, ali medicinski istražitelj, Rafi Džabourijan, izvestio je da ketamin ostaje u telu do tri-četiri sata, te da ta terapija nije mogla direktno da dovede do njegove smrti. Nivo ketamina u perifernoj krvi iznosila je 3.540 ng/ml, a u centralnoj 3.271 ng/ml, dok je za pacijenta pod opštom anestezijom u bolnici nivo ketamina u krvi od 1.000 do 6.000 ng/ml.

"Verovatno je pao u nesvest i utopio se. Bolest koronarne arterije doprinosi zbog pogoršanja učinaka miokarda na srce izazvanih ketaminom. Učinci buprenorfina navedeni su kao doprinosi, iako nisu na toksičnim nivoima, zbog aditivnih respiratornih učinaka kada su prisutni s visokim nivoima ketamina", objasnio je Džabourijan.

Kada je Peri proglašen mrtvim na licu mesta, nije imao alkohola, kokaina, heroina, metamfetamina ili fentanila u telu. Patolog je rekao da je Peri imao istoriju emfizema, dijabetesa i upotrebe droga, ali je "navodno bio čist 19 meseci".

Kad su istražitelji došli u Perijev dom, nisu pronašli nikakve ilegalne droge, ali su pronašli lekove na recept koji su bili propisno označeni i čuvani u bočicama. Ketamin se može prepisati kao medicinski tretman, ali za sada nije poznato da li je on jedan od onih prepisanih lekova pronađenih u njegovom domu.

Medicinski istražitelj pronašao je dokaze o njegovoj dugogodišnjoj zloupotrebi droga i alkohola. Peri je patio od preteče ciroze jetre i oštećenja bubrega koje je uzrokovano dugotrajnim, loše kontrolisanim, visokim krvnim pritiskom i dugotrajnim korišćenjem droga.

Perijeva autopsija takođe je otkrila hronično oštećenje pankreasa, za šta se takođe sumnja da su uzrok opijati. Glumac je ceo život pokušavao da se izleči od zavisnosti. U svojim memoarima "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" napisao da je potrošio 9 miliona dolara pokušavajući da se otrezni, da je otišao na 6.000 sastanaka, 15 puta na rehabilitaciju i 65 puta na detoksikaciju.

