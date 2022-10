POTROŠIO JE MILIONE NA LEČENJE OD ZAVISNOSTI: Slavni glumac progovorio o TEŠKIM BORBAMA! Imao sam 14 operacija ŽELUCA!

Metju Peri otkrio je koliko ga je koštalo lečenje od zavisnosti. Precizno je izračunao vrtoglavi iznos koji je potrošio na pomoć u lečenju od zavisnosti. Cifru je otkrio u nedavnom intervjuu za The New York Times, u kojem je govorio o svojim memoarima "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".

- Verovatno sam potrošio devet miliona dolara ili tako nešto, pokušavajući da se otreznim - rekao je glumac.

Prema sajtu Celebrity Net Worth, Perijeva neto vrednost trenutno je oko 120 miliona dolara. Glumac je zarađivao 22.500 dolara po epizodi u prvoj sezoni "Prijatelja", da bi taj honorar porastao na čak milion dolara po epizodi u poslednje dve sezone, devetoj i desetoj. On je, priznao je, 15 puta išao na rehabilitaciju - prvi put 1997, poslednji 2011. godine.

foto: Profimedia

Peri je u raznim intervjuima u proteklih nekoliko dana otkrio zaista neprijatne i zastrašujuće trenutke iz svog života. Rekao je, na primer, kako mu je zloupotreba opioidnih lekova izazvala pucanje debelog creva. Završio je u bolnici i dve nedelje bio u komi.

- Lekari su mojoj porodici rekli da imam dva odsto šanse da preživim. Stavili su me ECMO uređaj, koji radi umesto tvog srca i pluća - ispričao je.

Nove detalje glumac bi mogao da otkrije u ekskluzivnom intervjuu sa slavnom voditeljkom ABC News-a, Dajanom Sojer, 28. oktobra, a u upravo objavljenom trejleru za taj razgovor on govori kako mu je koleginica Dženifer Aniston rekla da svi u ekipi znaju da pije i da ima problem.

foto: Pritnscreen

- Ona je bila ta koja je najviše pružila ruku. Stvarno sam joj zahvalan na tome - rekao je Peri.

Koliko je strašna bila njegova ovisnost moglo se videti i u intervjuu za magazin People prošle nedelje. Protiv nje borio se bukvalno decenijama. Otkrio je da je imao 14 operacija na želucu koje su ostavile niz ožiljaka na stomaku, te da je devet meseci, zbog kolostome, morao da koristi kesu. Njegov lekar mu je rekao da će kesu verovatno morati da koristi do kraja života ako ponovo uzme drogu. I to je, priznao je, nešto što ga sprečava da pomisli na drogu.

Glumac nije otkrio kada se otreznio, ali je rekao da je sada "prilično zdrav" i da živi "dan po dan". Rekao je i kako je sve to želeo da podeli "kada budem siguran da ponovo ne idem na mračnu stranu".

foto: Profimedia

- Morao sam da pričekam da sve to zapišem sve dok nisam bio prilično trezan, daleko od aktivnog alkoholizma. Najvažnije mi je bilo da znam da ću pomoći ljudima - rekao je.

Ispričao je i kako je njegova zavisnost od alkohola počela kada je imao 24 godine, u prvoj sezoni "Prijatelja", dodajući da je do 34. godine "potpuno zaglibio". Otkrio je kako je jedno vreme uzimao 55 Vicodina, opioidnih lekova protiv bola, dnevno. Strašno je smršao, pao je na 62 kilograma, i nije mogao da prestane. Srećom, kolege iz serije su "imale razumevanja" i bile "strpljive", pa nije dobio otkaz. Tokom devete sezone Metju je bio trezan, a te godine je takođe bio nominovan za najboljeg glumca u seriji.

"Prijatelji", Metju, kao i Dejvid Švimer, Met Leblank, DŽenifer Aniston, KOrtni Koks i Lisa Kudrou, ponovo su se okupili 2021. godine, prvi put nakon 17 godina od završetka serije. Ponovno okupljanje je privuklo milionsku publiku. Iako su se i tada pojavile glasine da je Peri "na nečem", da se drogira i pije, te da se nikada nije zaista izlečio, on, ali i svi ljudi oko njega, to su žestoko demantovali. Njegovi memoari u knjižare stižu 1. novembra.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

