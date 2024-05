BORIĆEMO SE I UZVRATITI NA SVAKI UDARAC! Vučić poručio iz Njujorka: Neke zemlje će nam zabiti NOŽ U LEĐA, pa će se posle pravdati

Foto: Printscreen/Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Njujorka, gde je danas imao seriju sastanaka u Ujedinjenim nacijama pred sednicu Generalne Skupštine o rezoluciji o Srebrenici.

Vučić je na početku obraćanja rekao da sledi sastanak sa ruskim predstavnikom, a potom i predstavnicima Alžira i Egipta.

- Večeras imam večeru sa našim kineskim prijateljima. Sutra imamo mnogo događaja. Ovde radimo svoj posao koliko možemo, uprkos teškoćama i naporima. Dobili smo podatke, biće razočaravajućih vesti po pitanju stava nekih država od kojih nismo očekivali da nam zabiju nož u leđa. Očekivali smo pritiske i promene stavova - rekao je on.

Kaže da će mnogi sutra da nam se pravdaju zašto su glasali za rezoluciju o Srebrenici.

- Paradoks je da će Nemci da otvore raspravu o tome. Da nam posle Prvog i Drugog svetskog rata da nam Nemačka sudi uvodnim obraćanjem... Ja ću da im odgovorim. Vidim da neki pričaju već šta će raditi sledeće vlasti, pošto hoće da budu marionete. Ja neću da pristanem na to, niti se borim za očuvanje fotelje. Ja se borim za Srbiju, kao i svi ljudi ovde, i hvala ogromnom timu ljudi - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da su vrlo prljavu ulogu u svemu odigrali crnogorski amandmani, i da je to rađeno po nečijem nalogu.

foto: Printscreen/Video Plus

- Mislili su da smo glupi, i da bi svako prihvatio da ima izgovor pred građanima, da kaže da sada imamo amandmane i da nismo kolektivni krivci. Vin vin situacija. Oni ne razumeju da mene nisu time kupili. Mislili su da ću prihvatiti ono što mi je lakše da očuvam vlast, ali ja to nikada nisam radio - istakao je on.

Predsednik kaže da nam ne preostaje ništa drugo osim da imamo veru u sebe i u Boga.

- Vidim da sam zbog toga posebno napadan sa različitih strana. Hvala ljudima u Srbiji koji su se ujedinili. Nikada se nisam osećao ponosnije. Ja sada kada slušam objašnjenja zašto će neke zemlje glasati za, samo se osmehnem i odem dalje. Mi smo se suprotstavili najmoćnijim silama. Odgovorićemo hrabro i istinito - poručio je Vučić.

Pitanje broj jedan je zašto se donosi ova rezolucija, i koja je namera i ko je donosi.

- Pod tri, zašto u ovom trenutku donose rezoluciju. Pod četiri, hoće li to ujediniti bilo koga, ljude u BiH i u regionu. Ne, ništa više nije podelili region od ovoga. Nisu mogli goru odluku da donesu Nemci i ovi u Sarajevu. Pa šta ste postigli time. Šta ćete raditi sutra, pošto ste otvorili pandorinu kutiju. Šta ćemo kada se otvore teme genocida u NDH, nemačkih zločina na istočnom frontu, zločina u Namibiji... Mislili su da smo slabi i da nećemo podići ruke u gard. Slabiji smo mnogo, ali uzvratićemo na svaki udarac, pokazaćemo da znamo kako da se branimo - rekao je predsednik.

Predsednik je dodao da mu nije smetalo kada je u Skupštini viđao ljude koji se krste ili klanjaju.

foto: Printscreen/Video Plus

- Nikada mi nije smetalo ako neko veruje u Boga. Ja nisam neko ko je preveliki vernik, ko ide svakog jutra na liturgiju. Moj stariji sin je mnogo veći vernik, ali poštujem crkvu, i da verujem u Boga. I da otišao sam da se pomolim Bogu i da dobijem blagoslov patrijarha. Da imamo dovoljno snage da se suprotstavimo, da branimo i čuvamo svoju zemlju. Ako im je to smetalo, žao mi je, ja ne mogu da im pomognem - kaže on.

Vučić je dodao da ne može da pomogne onima koji mu prete, i ističe da su različite svetinje kojima se mole.

- Oni se mole za moju smrt, ja za život Srbije - dodao je predsednik.

Kazao je da svi znaju u Njujorku da je ova rezolucija političko pitanje.

- Naravno, hoće da vide kako da pokriju sebe oko Gaze, da pokažu kako nisu antiislamski orijentisani. I naravno, vezano je za odnos sa Rusijom - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da neće biti lako onima koji se zalažu za usvajanje rezolucije.

- Vidim i kod nas mnogi to uzimaju zdravo za gotovo. Ja sam borac i boriću se do kraja, i dalje verujem da će biti iznenađeni rezultatom glasanja. Već sam uračunao ove koji se nisu javljali - dodaje on.

Predsednik Vučić se potom uputio na sastanak sa ruskim predstavnikom Vasilijem Nebenzjom.