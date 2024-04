BIO BIZNISMEN U KANADI, PRODAO KUĆU I JAHTU I VRATIO SE U SRBIJU! Promenio život posle "Nikad nije kasno", pa ponovo iznenadio

Emisija "Nikad nije kasno" pomovisala je mnoge odlične pevače, čije su životne priče često veoma uzbudljive, a jedna od najinteresantnijih je sigurno sudbina Dragana Markovića, uspešnog biznismena koji je u zrelim godinama rešio da kroči na estradu. On je rođen u Užicu, u muzičkoj porodici, a u 19. godini otišao je u Kanadu na tri meseca i ostao 32 godine.

- Radio sam 18 godina kao finansijski planer, a zadnjih 15 godina zajedno sa bratom vodio sam jako uspešnu kompaniju za renovacije. Bavio sam se muzikom i pevao po celoj Kanadi i Americi. Učestvovao sam u emisiji „Nikad nije kasno“ i došao do četvrtfinala. Ceo život sam negovao i pevao kvalitetnu muziku. U Vankuver sam dovodio razne pevače, istakao bih moje omiljene, grupu Legende, a onda iz želje da ljudi u Kanadi osete šta je pravo uživo izvođenje lepe muzike, doveo sam Orkestar Aleksandra Sofronijevića. Imali su jako uspešnu turneju po celoj Kanadi. Nakon te turneje, rešio sam da se vratim u Srbiju i da nastavim sa pevačkom karijerom. Zaista ta muzička duša koju poseduje ne samo Sofra već i ceo njegov orkestar, bila mi je inspiracija da nastavim da se bavim samo muzikom. Prodao sam kuću i jahtu, a biznis kompaniju ostavio bratu da je i dalje vodi. Trenutno živim u Užicu i pevam po lokalima, proslavama i slavljima - otkriva Dragan Marković, koji je u saradnji sa Sofrom i njegovom produkcijom AS STUDIOTON snimio pesmu "Odlazi".

- Do ove pesme sam došao preko prijatelja koji je sa mnom u Kanadi svirao gitaru. Autor pesme, Dragan Pejić Peja, je pesmu napisao u svom stilu, a onda smo je vokal kouč Jelena Krstić i ja prilagodili mom glasu. A na sve to aranžman Sofronijevića je još više probudio dušu u ovoj pesmi - kaže Dragan, koji planira da se potpuno posveti muzici: - Nameravam i dalje da snimam pesme, i to naravno sve u AS STUDIOTON-u. Kanadi sam se takođe bavio i proizvodnjom vina, tako da spot na kome se vidi more i čaša vina u mojim rukama, verno pokazuju sve što ja volim.

