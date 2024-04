BIVŠA ZADRUGARKA SE OTROVALA HRANOM! Završila na infuziji, oglasila se iz kreveta: To me je diglo iz mrtvih!

Bivša zadrugarka i starleta Anja Todorović otkrila je da se otvorala hranom, te se oglasila iz kreveta. Kako je otkrila, do peha je došlo pre dve večeri, a jedino što joj je pomoglo jeste infuzija.

- E pa drugari, pre dve noći sam se otrovala sa hranom, jedina stvar koja mi je pomogla da dođem sebi je vitaminska infuzija koja me je digla iz mrtvih - napisala je Anja Todorović na svom Instagram profilu.

Nakon što je vest o Anjinom zdravstvenom problemu dospela u javnost, mnogi su iskazali svoju podršku i poželeli joj brz oporavak.

Podsetimo, Anja Todorović je i ranije imala zdravstenih problema, a javno je priznala da se borila sa anoreksijom. Njen otac Ljubinko je jednom prilikom ispričao kakva je to muka bila za celu porodicu:

- Anja je u jednom periodu umislila da je debela. Tada je bila treća godina srenje škole, znam da je otišla u Italiju na pet-šest dana i kada se vratila, ja sam se uplašio. Tada je imala oko 42 kilograma, kost i koža… Nismo znali šta da radimo. Prehladila se jedno veče, ali slab organizam nije mogao to da podnese i kad je krenula do kupatila pala je nasred hodnika. Uzeo sam je u naručje i odneo u Dom zdravlja - rekao je on jednom prilikom.

