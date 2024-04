"MAJKA MU OD BRUKE I TUGE PLAČE SVAKI DAN" Evo kako izgleda kuća koju Dženan hoće da uzme ženi! Komšije besne: Nula je od čoveka

Kao bomba u medijima odjeknula je vest o razvodu Dženana Lončarevića i njegove supruge Samire.

Tim povodom naša ekipa uputila se u pevačevo rodno Prijepolje. Na licu mesta zatekli smo porodični dom Lončarevića opasan velikim ogradama sa svih strana.

Na samom ulazu nalazi se gvozdena kapija, a ispred vrata su bile parkirane bicikle, dok su roletne bile skroz spuštene. U dvorištu smo mogli da primetimo i veliki broj obuće, stolove i nekoliko automobila na parkingu.

Ispred njihovog doma zatekli smo njihove prve komšije koje su bile šokirane i iznenađene razvodom ovog para.

- Dženanova majka Ljubica ne može da se pomiri sa situacijom koju joj je sin priredio. Plače od bruke i tuge svaki dan jer je jako vezana za snaju Samiru. Žao mi je i te njegove žene jer je imala tešku operaciju plućnog krila. Deca su im sjajna, ali vidim da je neraspoložena prethodnih dana. Toliko se borio za tu muziku, a u stvari je kao čovek nula. To svi ovde govore od kad se pročulo da vodi dvostruki život - rekao nam je jedan komšija, a onda se nadovezao i drugi:

- Mi smo šokirani njihovim razvodom. Za njih ovde svi samo u superlativu možemo da govorimo. Verujte da je to bila tako skladna porodica, da nas je ova vest sve ostavila bez teksta. Sad ovde živi Samira sa dvoje zlatne dece i Dženanova majka. On je povremeno dolazio na svake dve nedelje možda, provodio je tu vreme, ali niko ne bi pomislio da se nešto loše dešava tu u njihova četiri zida. Samira radi u sudu, i majka joj je tamo radila. Svi ih ovde cenimo. Kad smo čuli da godinama živi sa drugom ženom, frapirali smo se. To nismo mogli ni da sanjamo - rekao nam je komšija.

