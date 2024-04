Vesna Rivas, pevačica i astrolog, gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotakla razvoda Dragane i Tonija koji je trenutno u žiži interesovanja.

04:47 OD DRAGANE ZAVISI DA LI ĆE SE BRAK SPASITI! Vesna Rivas: Uvek sam bila skeptična prema Toniju, sada neka sluša svoje srce

- Nikada mi nisu bili par Dragana i Toni. Bez obzira što su se oni ostvarili toliki dug niz godina, to je samo dokaz da je Dragana imala jako puno strpljenja i ljubavi, ona je jedno divno stvorenje. Neko ko beskrajno ume da voli. Beskrajno ulaže u tu njenu sjajnu bajku, u tu njenu kuću, u tu njenu dečicu, u taj svet o kojem je maštala. Sećam se dok je bila devojka, koliko je živela za taj dan. Međutim, uvek sam prema njemu bila skeptična i uvek sam gledala da je negde ne povredi, da joj negde ne sruši taj svet. Ali to je sve tako bilo slatko bajno i on je odgovarao na svu tu njenu energiju. Ipak je on dokazao da on hoće nešto više, da menja, takve neke stvari koje nisu dopustive u braku kao što je njihov. Dakle, od Dragane zavisi da li će se taj brak spasiti ili ne. Neka sluša svoje srce - rekla je Rivas.

