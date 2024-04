OVAJ GLUMAC JE GASTOZOV PRADEDA! Njegovu rečenicu iz "Ko to tamo peva" i danas svi citiraju! U ovim kultnim filmovima je glumio

Bivši rijaliti učesnik Nenad Marinković Gastoz priveden je u Tajlandu zbog konzumiranja nedozvoljenih supstanci. Njegov prijatelj se oglasio i otkrio da skupljaju pare kako bi platili kauciju, te otkrio da se bivši rijaliti učesnik i dalje nalazi u pritvoru.

Nakon pobede u rijalitiju "Parovi" Gastoz se posvetio muzici, te njegovi hitovi broje milionske preglede.

On je u javni život ušao kao jutjuber, nakon čega je ostvario rijaliti pa muzičku karijeru, a u familiji ima i jedno poznato ime. Naime, malo ko ko zna da je njegov pradeda glumac Stanojlo Marinković, koji je ostao posebno upamćen po pojavljivanju u kultnom filmu "Ko to tamo peva" Slobodana Šijana.

Njegova epizodna uloga u kultnom filmu i scena u kojoj stariji čovek zabranjuje putnicima iz legendarnog autobusa firme Krstić da pređu preko njegovog oranja jedna je od najupečatljivijih scena domaće kinematografije, a izreke: "Dalje nećeš moći" i "Bušiii", i danas se rado citiraju.

Osim toga, Stanojlo je tumačio i lik seljaka koji kuka da više nema snage da čisti bunar u filmu "Maratonci trče počasni krug".

Stanojlo se, sem u ovim filmovima, pojavio još i u ostvarenjima kao što su "Najlepše doba", "Kako sam sistematski uništen od idiota". Umro je 2000. u 91. godini.

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Gastoz priveden zbog korišćenja opijata.

- Policija me je privodila na trežnjenje, skidali su me sa granice, kanabis i tako to. Jedini sam tad bio u lovi, i da ne bi skidali sve, ja sam sebe prijavio - kazao je on, pa otkrio šta konzumira od opijata:

- Najviše koristim alkohol, obožavam marihuanu i travu. To je prelepo i kad bi svi to pušili, bilo bi mnogo drugačije. Ovo što ja pričam, nema neku težinu - šokirao je svojevremeno Gastoz.

