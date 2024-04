POPOVIĆ OTKRIO ZAŠTO ADIL I DŽENAN NISU POTPISALI UGOVOR ZA GRAND! Otkrio tajne produkcije i iznenadio: Neki pevači su nezahvalni

Osnivač "Grand" produkcije, a sada kreativni direktor, Saša Popović, govorio je o osnivanju najuspešnije izdavačke kuće na Balkanu i televizije koja je promenila medijsko nebo ovih prostora.

Saša ne krije da je za 25 godina, koliko postoji produkcija i 10 godina od kada je sa emitovanjem počela "Grand" televizija, bilo dosta uspona, padova, ali i lepih momenata koje će zauvek da pamti.

Popović je priznao kako je došao na ideju da osnuje produkciju, ali i koliko je bilo teško opstati i biti najgledaniji više od dve decenije.

foto: Ana Paunković

- Ja sam samo jedan od ljudi kojima treba čestitati, ali da bi jedna firma radila ovako uspešno, kao što radi "Grand" produkcija, to je zaista skup puno kvalitetnih i dobrih ljudi. Prvenstveno Brena i ja koji smo bili na čelu ovoga, koji smo to osnovali, napravili i imali iste poglede na ovo kako treba jedna produkcija da izgleda, a potom i mnogo zaposlenih koji godinama rade ovde sa nama. Oni su naravno doprineli da "Grand" produkcija bude uspešna i doživi 25 godina - rekao je Saša, pa priznao koliko je bilo onih kojima su rekli da će trajati par meseci i nećete uspeti.

- Znate šta je tu interesantno? I Brena i ja smo tada bili članovi jedne produkcije "Zam", gde mi nismo bili vlasnici, nažalost. Tu smo puno pevača doveli i to je u to vreme bila najjača produkcija, međutim, nije se ulagalo u te studije, emisije, scenografije, rasvetu, i sve ono što čini estradu i televizijski glamur i tako dalje. Brena i ja smo imali drugu viziju i zbog toga smo se odlučili da izađemo iz te produkcije i napravimo "Grand", kako su svi pevači bili ovde. Ja sam ih 90 posto doveo, tako su mislili će jedna nova produkcija teško pridobiti sve njih da pređu na ovu drugu stranu. Međutim, mi smo odmah odlučili da uložimo veliki novac u novi studio u Beogradu i posle RTS-ovog studija sa potpuno novim emisijama, novim idejama, novom scenografijom i tako dalje. Za godinu, dve smo uspeli da dovedemo puno pevača u našu produkciju. Moram da kažem da u to vreme se osnovala i produkcija "City Records", tako da su oni uglavnom bili produkcija koja okupljala pop pevače, a mi smo bili produkcija koja je okupljala folk pevače - priča Popović i dodaje:

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Kad rezimiram ovih 25 godina, moram da kažem da je "Grand" produkcija imala tri vrste pevača i to je ono što je bila osnova da ovoliko dugo traje. Kao prvo, uspeli smo da dovedemo one pevače koji su već bili popularni i koji su već izgradili svoje karijere. Kao što su Cune Gojković, Tozovac, Ana Bekuta, Mira Škorić, Nada Topčagić, Vesna Zmijanac, Marinko Rokvić, Mitar Mirić, Mile Kitić, Šaban Šaulić, Snežana Đurišić. To su takve zvezde koje su činile da jedna produkcija, kao što je "Grand" produkcija, odmah dobije snagu i vetar u leđa. Druga vrsta pevača je ona koje smo napravili van "Zvezda Granda", poput Saše Matića, Dejana Matića, Seke Aleksić, Stoje, Jane. Mogu da kažem i Indira koja je već donekle bila popularna, ali je "Grand" izbacio i tako dalje. Tu je bilo zaista puno tih pevača koje smo napravili od 1999. do 2006, 2007. godine. Treća vrsta pevača su "Zvezde Granda" od 2004. godine pa na dalje, kojih ima toliko puno da ne vredi ni da pominjem, jer ako krenem, nećemo završiti - naveo je on.

Mnogima je Grand produkcija spasila karijeru, a evo kako Saša to komentariše.

"Za prvu kategoriju što sam rekao, nismo mi napravili te pevače, nismo napravili Tozovca, Cuneta, Snežanu, Bekutu i tako dalje, ali smo im održali popularnost i odružali njihove karijere do dan danas. Žao mi je što mnogi među njima nisu više živi, ali kad uzmete u obzir da je tu bila i Esma Redžepova, Usnija Redžepova, Bora Drljača, Merima Njegomir… Njih više nema, žao mi je zaista. Nema Šabana, nema Marinka, Džeja, Sinana, neverovatno. Svi danas koji su živi, uspeli smo zaista da održimo njihove karijere što je jako bitno, a od novih smo napravili koliko hoćete - rekao je on, pa priznao koliko je novca uloženo u Grandove emisije.

foto: Petar Aleksić

- Ako uzmemo u obzir da smo mi krenuli da smo mi krenuli krajem 1998. godine, pa onda je 1999. bilo bombardovanje, pa smo stali. Ne mogu da kažem da su smo te prve dve godine napravili veliki pomak, ali od 2002./03., kad smo uložili velike pare u ekrane, rasvete, scenografiju i tako dalje, to je zaista podsećalo na "San Remo", a tu su se svake godine ulagali milioni. Ipak, mi nismo bili na tom finansijskom nivou, ali mislim da smo napravili zaista veliki pomak, i da su pevači to prepoznali i zbog toga i "Grand" produkcija iznedrila toliko pevača. Svi su hrlili da dođu do "Granda". U narodnoj folk muzici, ako niste bili deo "Granda", teško da je neko mogao da napravi karijeru. Dešavalo se, recimo Adil. On je bio na pregovorima sa nama i nismo uspeli da se dogovorimo, ali je uspeo da napravi karijeru. Ili Dženan Lončarević, mada svi su uglavnom bili u Grandu - rekao je Saša i priznao da li postoji reč zahvalnost među estradnjacima.

- Kod nekih da, kod nekih ne. Ne bih nabrajao uopšte sad imenima koji su to koji su zahvalni, a koji su završili u "Grandu", otišli i rade i dan danas. Ali, uglavnom 90 posto tih pevača su stvarno i dalje verni Grandu i zaista imam fantastičan odnos sa svima njima i mislim, i ko kaže javno i ko ne kaže, da su svi zahvalni "Grand" produkciji - rekao je Saša Popović za "Grand".

