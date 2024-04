OSTAVIO JE ZBOG SEKRETARICE, DOŽIVELA ISTU SUDBINU! Ovo je Snežana Dakić rekla kad joj je prišao BIVŠI MUŽ pred novom devojkom

Poznata voditeljka Snežana Dakić pojavila se na jednoj reviji u Beogradu, a nekoliko mesta do nje bio je Vladimir Mikić, Snežanin bivši suprug sa kojim je bila u braku devet godina, ali i njegova nova partnerka.

Mikić, koji iza sebe već ima tri braka, sve vreme je ćaskao sa izabranicom, dok je Snežana pričala sa ljudima tik do nje, a onda je u jednom momentu Vladimir prišao bivšoj ženi.

foto: Kurir, Aleksandar Jovanović Cile

Snežana je nakon ove situacije progovorila o razvodu sa Mikićem:

- Mi smo 10 godina razvedeni, bolje dobar razvod, nego loš brak, mi smo u korektnim odnosima - izjavila je Snežana.

Podsetimo, Vladimir Mikić sa Snežanom Dakić ima ćerku. Pre Snežane, bio je oženjen prvom suprugom Draganom, sa kojom je dobio bliznakinje. Jovana Miljković, koja mu je bila sekretarica i zbog koje je ostavio voditeljku, bila mu je treća supruga, a u braku su bili tri godine. Godine 2018. dobili su ćerku.

foto: Damir Dervišagić

Snežana je o Vladimiru ranije pričala ovako

- I on se promenio i ja sam se promenila i okolnosti su se promenile. Ovo govorim zbog drugih ljudi koji romatizuju "ljubav za ceo život", pa "jao pa jedan čovek, ja sam se razočarala", nema tu šta ili ono pitanje "pa kako nisi odmah primetila", ljudi, ljudi se menjaju. Naročito se promenite kada dođe dete, žena se najviše promeni kada postane majka, to je sasvim prirodno i normalno, promene vam se prioriteti i onda šta ti imaš da primetiš kada si bio srećno zaljubljen i kada je neko bio tačno takav kakav je tada tebi trebao... Ali tebi možda kasnije treba neko drugačiji, ko te više razume, ko je empatičniji ko je više kod kuće jer ti nećeš, ne putuje ti se toliko, ne sedi ti se u kafani, ne voliš uveče da piješ, voliš ranije da legneš i onda prosto jedan hoće ovo drugi hoće ono. Tu je i uspeh, novac, prestiž, to isto hoće da ponese, uticaj, moć, i moć ponese ljude - rekla je Snežana Dakić.

kurir.rs/Blic/preneo I.L.

Bonus video:

01:03 SNEŽANA DAKIĆ POKAZALA POZU DAKIĆIZAM USRED STUDIJA! Voditeljka u petoj deceniji života stasom i stajlingom obara sve s nogu!