DŽENAN LONČAREVIĆ U JEKU RAZVODA OVAKO REAGOVAO! Traži da ga ljudi ne osuđuju zbog privatnog života: Svako neka vodi brigu...

Dženan Lončarević konačno je reagovao što se tiče trenutne situacije - otkrivanja da se posle 25 godina braka razvodi od Samire, a da već 15 godina vodi paralelni život sa ženom čije je ime poznato našoj redakciji.

Naime, izvesna žena je na Instagramu napisala komentar na Dženanovoj poslednjoj objavi, koji je on podržao lajkom, čime je stavio do znanja da je i to njegova poruka za javnost.

- Ljudi, budite realni, nije vaše/naše da osuđujemo bilo koga radi njegovog privatnog života, nemamo to pravo. Pratimo ovog čoveka zato što volimo njegovu muziku i to je jedino što bi trebalo komentarisati. Svako neka vodi brigu o svom životu, kako zna, ume i hoće - glasi komentar koji je Dženanu očigledno prijao.

Podsetimo, Samira je istakla i da je čula da je njen muž u vanbračnoj zajednici s drugom ženom čak dobio i dete, što je potpuno šokiralo javnost.

Dženanove komšije u Beogradu su istakle da su svi bili ubeđeni da mu je osoba sa kojom ga viđaju zakonita žena, a ne ljubavnica. Istinu nisu mogli ni da znaju jer Dženan nikada u javnosti nije pokazao Samiru sa kojom ima dva sina, pa su njene fotografije svetlost dana ugledale tek pre nekoliko dana.

