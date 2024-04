PEVAČICA KOD PRIJE POKRILA GLAVU A POKAZALA ČIPKANE TANGICE! Aleksandra se šokirala pa joj održala govor: Želim da ti kažem...

Aleksandra Prijović sinoć je održala treći i ujedno poslednji koncert u Rijeci.

Pevačica je svako veče imala nekog od kolega kao goste iznenađenja, a sinoć je to bila Sandra Afrika.

Afrika je izdanjem u kojem se pojavila na bini ostavila sve bez teksta.

Pevačica je za ovu priliku ponela komplet sa sve kapuljačom, međutim, kada je okrenula gola leđa, svi su mogli da primete da Sandra nosi tange sa cirkonima.

- Hvala svima od srca! Evo, ja moram da se zahvalim Priji od srca. Hvala ti lepo na pozivu! Rado sam odazvala, pogotovo što je to ovde u Rijeci. Vi znate koliko ja vas volim... To bi bilo to, sve preko ovoga bi bilo suvišno - istakla je Sandra nakon što je otpevala svoj hit zajedno sa Aleksandrom.

- Ja pre svega želim da kažem kako ti izgledaš... Au, kakva si ti riba! Hvala ti što si večeras ovde. Znam da je bila na putu, znam koliko joj je naporno, radi stalno, a došla je ovde da me ispoštuje. Ja znam da je Rijeka poseban grad i znala sam ako ti dođeš, evo za kraj... Ne kažu džabe: "Najslađe za kraj"! Ko drugi, nego ti - rekla je Prija, nakon čega je ostavila Afriku da otpeva par svojih hitova.

