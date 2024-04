PEVAČICA PEŠAČILA 25 MINUTA OD KUĆE DO ŠKOLE: Milica Pavlović posetila posebno mesto u rodnom mestu, a dočekali je ko TITA

Mesto Gornji Bunibrod postalo je poznato nakon što je Milica Pavlović na početku karijere s ponosom u „Zvezdama Granda“ istakla odakle dolazi. Meštali ovog malog sela nadomak Leskovca su od samog početka njenog takmičenja bili uz nju i tada su sa ponosom pričali o njoj.

Pevačica je sada posetila svoju Osnovnu školu "Bora Stanković", gde se družila sa nastavnicima i đacima.

foto: Privatna arhiva

Kako je rekla, od svoje kuće u Gornjem Bunibrodu do škole, koja se nalazi u Guberovcu, što je skoro dva kilometra, išla je peške, što je oko 25 minuta.

foto: Privatna arhiva

- Kakav neverovatan dan! Nakon više od 15 godina sam posetila svoju osnovnu školu, videla svog dragog učitelja, srela poznate likove i oživela brojne uspomene. Ipak, najviše me je obradovalo to što sam se još jednom uverila koliko divna deca rastu u mom rodnom kraju! Njihova srećna lica, divna energija, vaspitanje, kultura, talenti… ma ostavili su me bez teksta i pružili mnogo ljubavi. Družili smo se, pevali, smejali se… - napisala je Pavlovićeva i dodala:

foto: Privatna Arhiva

A onda sam imala priliku da se oprobam i kao taksista, jer su mnogi od njih želeli da budu sa mnom do samog kraja i sačekali da završim sve zbog čega sam primarno došla da posetim svoju školu, pa sam iskoristila i te momente dok sam ih razvozila kući da pevamo i inspirišem ih da prate svoje snove! I ne znate koliko tajni su mi otkrili i šta su mi sve ispričali, ali me i podsetili zašto sam ponosna na to odakle potičem!

foto: Privatna Arhiva

Pevačica se na kraju zahvalila celom kadru svoje bivše škole, posebno direktoru:

- Hvala kompletnom kadru moje osnovne škole, na čelu sa direktorom. Zaista sam se osećala predivno i srećna sam kad vidim koliko volite našu školu i koliko se trudite da sve bude besprekorno! I da, veliki je blagoslov što sam u životu dobila priliku da se na neki način odužim svom kraju - napisala je pevačica, koja se sa đacima družila celi dan i strpiljvo slikala sa svima.

Bonus video:

00:57 Milica Pavlović izjava