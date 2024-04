"ŠVALERKA MU JE ISPRALA MOZAK, ZBOG NJE JE I NA ALAHA ZABORAVIO!" Komšije stale na Samirinu stranu, nikad žešće OPLELE po Dženanu

Kao bomba u medijima odjeknula je vest o razvodu Dženana Lončarevića i njegove supruge Samire.

Tim povodom naša ekipa nalazi se u Prijepolju, gde smo još jednom porazgovarali sa šokiranim komšijama pevača i njegove supruge, koji su i dalje zapanjene vestima da je Dženan godinama varao suprugu.

- Samira je gledala Dženanovu majku kao svoje oči. Neke ćerke tako ne gledaju svoje majke, a ne snaje svekrve. Žena je ionako bolesna, sramota je što im je sve to priredio. Ceo komšiluk je na Samirinoj strani. Mislim da on od blama ovde više neće dolaziti, jer će ga svi gledati popreko. Deca su im divna i vaspitana, tu idu u školu. Za njih imamo samo lepe reči. On nije došao kod svoje porodice za Bajram, a nekad je redovno dolazio kući za praznik. Ta njegova švalerka mu je isprala mozak, zbog nje je i na Alaha jedinog zaboravio - rekao nam je jedan od šokiranih komšija.

Podsetimo, Samira je za medije iznela šokantne tvrdnje o njihovom odnosu, ali i naglasila da će, kad za to dođe vreme, sve detaljno ispričati.

- Nemam nikakvu informaciju da kažem zasad. Kad budem spremna, javiću se. Zasad nemam, zaista, nikakav komentar. Sve što budem imala dobićete informaciju preko mene ili mog advokata. Da li sam dobro? Je l' izgledam loše (smeh)? Pa... Sve je okej zasad, uglavnom - dodala je Samira za medije.

