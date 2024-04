"PRODAVALA SAM GARDEROBU DA SE PREHRANIM, SAD LEPO ŽIVIM" Milica Dabović o prodavanju intime za basnoslovne pare: Ništa mi ne fali

Milica Dabović je sve iznenadila odlukom da unovči "golotinju" tako što će prodavati svoje intimne fotografije na poznatoj platformi.

- Kladila sam se sa drugaricom, ali i zato što su mi mnogi pisali na društvenim mrežama da žele da me vide na tom sajtu. Moj sin i ja smo prošli kroz težak period, prodavala sam svoju garderobu da bih ga prehranila. Sada lepo živimo od "Onli fensa", ništa nam ne fali, svaku želju mu ispunjavam - rekla je Milica Dabović za Informer.

Bivša košarkašica ima sina Stefana (6), kojeg je dobila iz kratke i turbulentne veze, a sada je otkrila kako je nasledniku objasnila gde mu je tata.

- Stefan je pitao gde mu je tata i ja sam mu rekla da "tata ne postoji", odnosno da njegov tata nije dobar čovek, da je lažov i lopov. Ranije nismo pričali o njemu, ali je on sam rekao: "Kad porastem, ja ću njega da premlatim zato što je on loš čovek." Ostala sam bez teksta, želela sam da moj sin ima oca, dala sam mu puno šansi, baš zbog njega, ali je svaku prokockao. Nije ga interesovalo sopstveno dete - kaže Milica.

Jedna od najzgodnijih žena sa domaće javne scene kaže da je svog izgleda vrlo svesna. Zbog toga samouvereno pozira naga i svoje fotografije naplaćuje:

- Ponosna sam na svoje telo, ceo život sam trenirala, to je moj projekat. Dopada mi se kako izgledam u 42. godini, zašto to ne bih pokazala i drugima?! Neću pozirati obučena od glave do pete. Pokazivaću delove tela u zavisnosti od toga koliko ljudi plate. Koliko para, toliko muzike!

Dabovićeva je uz svoje fotografije naglasila da sadržaj nije namenjen maloletnim osobama, te da joj nije jasno zašto je ljudi i dalje toliko osuđuju zbog sadašnjeg zanimanja.

- Ne razumem ljude koji se mešaju u tuđe živote. Moje zanimanje se ne razlikuje od nekog drugog, to je pošten posao, niko mi ništa nije poklonio. "Onli fens" je samo u Srbiji tabu tema, svuda u svetu, devojke sa završenim školama biraju da se bave prodavanjem svoje intime. Ljudi su očekivali da ću se prodati za male pare. Mislili su da sam kao Anđela Veštica, koja "zna znanje". I ja bih mogla da zaradim te pare, ali ne bih mogla da spavam mirno i da se pogledam u ogledalo - rekla je ona za kraj.

