NAKON NASILNOG GUBITKA NEVINOSTI OTAC NIJE ŽELEO DA ČUJE ZA NJU: Tanja iz Velikog brata o odnosu sa porodicom: Omrznuo me je...

Tatjana Jovančević, mnogima poznata kao Tanja iz Velikog brata, bila je gost prve sezone emisije "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić i prvi put javno govorila o svim životnim borbama iz kojih je izašla kao pobednik.

Bivša učesnica rijalitija je otkrila stravične detalje tromesečnog zlostavljanja i silovanja koje je pretrpela kada je imala 16 godina, a njena životna priča rasplakala je mnoge.

- Nikada nisam imala priliku mom ocu tačno da ispričam šta se dogodilo, uvek sam to nekako krila. Tata mi nije verovao, mislio je da sam svojevoljno otišla i želela da se udam. Kada sam došla da pričam sa ocem rekao mi je: "Ne želim da razgovaram, ruku ovoliku su gurnuli u tebe" i tu je prekinut svaki naš kontakt - otkrila je Tatjana i dodala:

- On je mene bukvalno omrznuo, kada sam želela da mu ispričam sve nije želeo. Govorio je da sam se ja udala, znate, neko ko vam je najbitniji vas gura. Pa nisam ja kriva za to što mi se desilo, pusti me da ti kažem pa me onda osudi. Ja da sam htela da se udam ne bih bežala... Pa čekaj, da si mi iz oka kanuo, ako ne poštuješ moju borbu, ma ćao, misli šta hoćeš čoveče. Ja znam kroz štas sam prošla, koliko sam se mučila... Ko god da vas ne poštuje, pre svega ne poštuje sebe. Tada sam rekla i mnogo puta u životu, idemo dalje, prošlo je. Šta god da je, prošlo je, bitno da sam živa, ko hoće da me odbaci neka me odbaci... - govorila je.

