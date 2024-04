OGLASILA SE ALEKSANDRA NIKOLIĆ POSLE POROĐAJA Ne znam kada ću izaći iz bolnice, nije kako smo planirali! Evo kad Filip dolazi u BG

Aleksandra Nikolić se u sredu popodne porodila i na svet donela devojčicu kojoj su roditelji dali ime Leona, a sada je ona prvi put nakon porođaja progovorila o odnosu sa Filipom Carem.

Aleksandra je priznala da nije sve išlo po planu, te je morala da se porodi carskim rezom, a kako kaže, Filip joj je bio najveća podrška.

- Ovo je prvi put da se oglašavam nakon porođaja, sve je hvala Bogu prošlo u najboljem redu. Nije baš bilo kako smo planirali, morao je da bude carski rez, tako da je mala carica morala carski da izađe - započela je Aleks.

- Bebac je super, teška je 4 kilograma, 55cm dugačka i zove se Leona, pošto vidim da pišu razna imena, ali to shvatam jer ni ja do skoro nisam znala koje ćemo ime da joj damo. Preslatka je, ne mogu da objasnim trenutno svoja osećanja, opčinjena sam sa njom. FIlip večeras pravi proslavu povodom rođenja ćerkice, a moji sutra prave, i Filip naravno dolazi i on će biti tu. Sve vreme je bio na vezi sa mnom i lekarima. Ne znam kada ću izaći iz bolnice ne znam, za sada smo ovde i oporavljamo se - rekla je mlada mama.

