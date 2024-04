U OVOJ ZGRADI U SARAJEVU JE ČOLA PROVEO MLADOST! Komšije otkrivaju sve TAJNE: Taj stan POKLONIO drugu, pa kupio novi za 170.000 €

Bivši sugrađani Zdravka Čolića iz Sarajeva za legendarnog pevača imaju samo reči hvale i svi ga se sećaju samo po najlepšem.

foto: Kurir televizija

Dok je živeo u tom gradu, Čola se nimalo nije isticao, niti pravio važan, iako je još u to vreme bio megapopularan širom regiona. Tamo je bio sve do početka devedesetih, kada je planuo rat, pa se s porodicom nastanio u Beogradu.

Pevač je stanovao u sarajevskom naselju Grbavica, a jedna od njegovih komšinica sa osmehom se prisetila bivšeg suseda.

- Eh, kad bi svi bili ko naš Čola, gde bi nam kraj bio? Uvek ga se sećamo po lepom. Žao nam je što ponekad ne svrati, ipak je ovde proveo najlepše godine. Odavde potiče i pola života je ovde proveo. Devojke su ludele za njim, dolazile su ovde i lupale mu na vrata da im otvori i da ih pusti u stan. Cela zgrada nam je bila u grafitima, pisale su mu ljubavne poruke i ostavljala poklone. Tri ili četiri puta smo morali da krečimo, ali nema veze. On je i veliki humanitarac i ima veliko srce. Slava ga nikad nije ponela. Kad je završen nesrećni rat, stan u našoj zgradi je odlučio da pokloni svom dobrom prijatelju iz Visokog, koji je postao ratni vojni invalid i koji je ostao bez svoje imovine. Voli Čola Sarajevo, posle je kupio još lepši i veći stan na Koševu - ispričala nam je ljubazna Sarajka, a mi smo se nakon razgovora s njom uputili u ovaj deo grada na Miljacki.

foto: Aleksandar Panić

Kako smo se uverili, zgrada u kojoj je Čolić kupio stan 2013. godine nalazi se u Ulici Koševo. Komšije su nam rekle da stan ima skoro 90 kvadrata i za njega je pevač tad iskeširao oko 170.000 evra.

- Čolin stan je jedan od najvećih u toj zgradi. Lokacija ne može biti bolja, prekoputa je Park svetlosti i pogled je fantastičan. Video sam ga nekoliko puta, ali retko dolazi ovde, čovek ima puno obaveza. Koliko se sećam, kad je on kupio stan pre 11 godina, kvadrat je bio oko 2.000 evra. Sad je skoro duplo više, tako da bi odlično prošao kad bi ga prodao. Ali mislim da on to neće da uradi. Ovde svi imaju samo lepe reči za njega, čovek je car i ponosni smo što nam je komšija - završio je komšija.

foto: Kurir

Podsetimo, i sam pevač je davne 2007. godine u jednom intervjuu govorio da ima veliku želju da kupi nekretninu u Sarajevu, što je šest godina kasnije i ostvario.

foto: Dragan Kadić

- Materijalno mi je želja da kupim stan u Sarajevu i zbog sve češćih dolazaka u svoj grad. Nisam osoba koja štedi novac. Tokom svih ovih godina živeo sam lagodno, ne previše luksuzno i imao normalne stvari. Sada, kada dolazim u svoj grad, moram da idem u hotel. Zato je moja velika želja da imam stan u rodnom gradu i mislim da ću je uskoro ostvariti - rekao je tad Čolić.

Bonus video:

01:07 ZDRAVKO ČOLIĆ NAKON NEZABORAVNOG PROVODA U ČAČKU OTRKIO: Ovo je najteži deo nastupa! Zbog ovoga su mu ovakvi koncerti POSEBNI