"PORODICA GUDELJ SLAVI, SNAJA MORA DA BUDE TAMO" Ceca progovorila o Anastasijinoj svadbi s Nemanjom: Venčani su tamo gde treba!

Svetlana Ceca Ražnatović održala je spektakularni koncert u Šapcu. Nakon dva sata dobre zabave, koliko je koncert trajao, pevačica je održala konferenciju za medije, kako bi sumirala utiske sa pripadnicima sedme sile i odgovorila na brojna zanimljiva pitanja.

Prvo se osvrnula na uspešnu noć i otkrila da je bila na ivici suza, što je čudno za nju jer, kako kaže, nije osoba koja često plače.

- Ništa se nije promenilo sem što sam ja malo starija. Publika je fantastična, verovatno ste čuli da sam i na koncertu rekla da sam zapamtila da je ovde izuzetno vesela publika. Mada deo publike putuje sa mnom po čitavom regionu i može da vidi da se publika stvarno ne razlikuje, da su svuda veseli, dobre energije ima za izvoz, ali Šapčani me svaki put emotivno pomere. Kad sam zapevala "Doktora", ne znam šta me je spopalo, krenuše mi suze na oči i bujica nekih emocija, a znate da ja nisam neko ko plače tek tako, smatram sebe jakom, mislim da mogu svaku emociju da izdržim. Masa je bila presrećna, trudila sam se da me svi vide, toliko vedrih, raspevanih lica, sve vreme sam se ježila, opet kažem, zamalo da se rasplačem - istakla je uzbuđeno Ceca.

Na koncertu je imala poseban repertoar, koji je za ovu priliku gotovo potpuno promenila a, kako ističe, sve to jer je osluškivala želje svojih fanova.

- Nekad me jako pritiskaju za želje, ja se stvarno trudim da im ispunim sve. Kome, ako ne njima? Otuda je došla ideja da napravim malu promenu u repertoaru. Bilo je tu još nekih ideja, ali kako me je nosila energija, tako sam i birala pesme. Bogu hvala, tuđe pesme ne pevam, jer ne znam ni šta ću sa svojima! (smeh) Ljute se svi na mene što ne pevam sve pesme, ali to je nemoguće. Ugovorom sam vezana da koncert traje dva sata, zato čekajte Ušće, tu smo neograničeni s vremenom - objasnila je Ceca.

Cecin unuk, Krstan Ražnatović, proslavio je prvi rođendan u njihovoj porodičnoj vili u Ljutice Bogdana, a Ražnatovićka je otkrila kako su se proveli.

- Bilo je intimno, u krugu porodice i nekolicine prijatelja i kumova. Veljko se sprema za Evropsko, tako da je njegova koncentracija i fokus na teškim treninzima i svi smo puni razumevanja, ogroman je izazov ispred njega i smeši mu se veliki uspeh. Nije bilo glasne muzike, ispričali smo se lepo. Falila nam je Anastasija, trebalo je da bude na rođendanu, ali nije uspela da stigne jer su se poklopili termini, to je sve bilo još ranije dogovoreno, ali dolazi ona uskoro. Na Vaskrs ipak neće doći, jer Anastasiji sad ide slava. Porodica Gudelj slavi Đurđevdan, a snaja mora da bude tamo, to je potpuno normalno! Ja idem na pričest 5. i snimam, tako da neću stići, imam puno obaveza. Gledam da završim sve do juna, pa da pobegnem negde - otkrila je Ceca.

U junu počinje Evropsko prvenstvo u fudbalu, koje će se održati u Nemačkoj, Ceca je otkrila da li će bodriti zeta, Nemanju Gudelja.

- Ako me menadžer pusti, ali sa zadovoljstvom bih volela da ispratim utakmice na kojima igra moj zet. Ja sam strastveni navijač, to se vidi po meni. Ja sam sa juga, ako nema buke, ništa se ne dešava - priznala je ona.

Bliži nam se letnja sezona, ali balkanska zvezda, kako je otkrila, ne planira da nastupa preko leta, već da se odmori i da se fokusira na rad na novom albumu.

- Potrudiću se da ne radim tokom leta, zato što spremam album i jako se radujem, a i treba mi odmor. Treba mi fokus, ako putujem gubim energiju... To je projekat koji zahteva da mu se posvetite jer drugačije ne može - navela je Ceca.

U predstojećem periodu čeka ih dosta slavlja, a Ceca je otkrila i da li će se ove godine organizovati velika svadba njene ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja.

- Sada ide Anastasijin rođendan, ne znamo još gde će ona tad biti, pa Željkov, on puni 4 godine... Pa moj, ali nisam sigurna da ću slaviti. Pa imamo malu pauzu, pa od decembra Veljkov. Što se tiče Anastasijine svadbe, ona je već udata. Sve zavisi od Nemanjinih obaveza, ali oni su venčani tamo gde treba, pred Bogom, ovo ostalo je formalnost - navela je Ceca Ražnatović.

