"BOG ME JE SAČUVAO, TO MI JE OPOMENA" Pevač doživeo udes, ožiljci ga svakog dana podsećaju na pad s motora: Ušao sam u krivinu...

Polufinalista „Zvezda Granda“ Rajo Simonović otkrio je da je prošle godine doživeo saobraćajnu nezgodu, kada je pao sa motora. On je priznao da je odgovoran i savestan vozač, ali je zbog male greške doživeo nezgodu koja je mogla da izazove veće posledice.

Ipak, na svu sreću pevač je prošao bez većih povreda.

foto: Printscreen Instagram

-Ova modrica na ruci mi je od pada sa motora, sto puta sam rekao „Bog me voli, pa me je sačuvao“. Prošle godine sam na praznik Preobraženje pao, bolje rečeno skliznuo sa motora na Adi Bojani. Ušao sam u krivinu, moja nepažnja, kriv sam, to mi je bila opomena – rekao je Rajo za Grand.

Rajo priznaje da uvek kada sedne na motor obuče svu zaštitnu opremu koja je propisana, ali je tada izbegao da stavi rukavice i zbog toga je i povredio ruku.

-Srećom nije bilo većih povreda, uvek kada sednem na motor odgovoran sam. Vozim motor dugo, čak sam i na snimanja „Zvezda Granda“ dolazio motorom iz Podgorice u Beograd. Uvek nosim zaštitnu opremu od glave do pete, ali tog dana nisam stavio rukavice, bilo je vruće. Moja luda glava, nije mi bilo vruće da obučem jaknu i čizme, a nisam stavio rukavice. Srećom, samo je mala povreda na rukama, malo sam ih ogrebao – objasnio je pevač, koji je prošle godine priznao da je ljubitelj motora.

-Kao mlad sam ih izbegavao, imao san neku averziju, fobiju od nezgoda i padova, čega sam se nagledao ali kad sam napunio 27 godina izrazio sam želju da kupim mali motorčić sa kojim ću manipulišem po gradu, da mogu da završim sve obaveze koje mi trebaju jer velike gužve leti. Da mogu da se parkiram bilo gde, da ne moram da tražim parking za auto i tako da sam uzimao mali motorčić, ali mislim da sam uspeo 20 dana da ga vozim i vratio sam ga u salon kao novog i rekao „Maknite mi ovo ne mogu ja skoro 2 metra na ovo malo, sav se slomih, iskrivih“. Onda sam uzeo jedan pristojan motor od 600 kubika Suzuki- ispričao je tada.

Inače, on je prošle godine na moru napravio haos, kada je zasvirao na harmonici kolo sa broda, dok su turisti igrali u vodi.

Kurir/Grand/Preneo: I.L.

