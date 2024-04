BOJAN MAROVIĆ RASKINUO S DEVOJKOM PA UDARIO PO ESTRADI: To je najšugaviji posao! Više puta je odustajao pa se iz 1 razloga vraćao

Pevač Bojan Marović je za festival "Beogradsko proleće" prijavio pesmu "Dobro je sve", a onda je doneo šok-odluku da promeni naziv pesme u "Sve bih dao da si tu". Kako je otkrio, promena je nastala u senci raskida emotivne veze koji je pevač nedavno doživeo.

- Nisam baš sveže, ima dana - započeo je on, pa nastavio:

- Ja pripadam onoj ekipi ljudi, nikad nisam otpevao ili napisao nešto što nije nečija priča, ili moja ili tuđa, zato i ne mogu tako mnogo da štancam. Ili si iskren u tome što jesi ili nemoj da se baviš time, ovo je takav poziv, ljudi te osete.

Uprkos padu na ljubavnom polju, ne gubi veru da će pronaći svoju sreću.

- Ko ne veruje u ljubav, ne veruje u život, u sebe... Ljubav je sve, ti si satkan od ljubavi, došao si na ovaj svet iz ljubavi, sve te pesme jednog dana kad zatvorim oči zauvek i tada ću voleti, otići ću punog srca jer sam radio nešto što volim, kud ćeš bolje od toga. To nikad ne radi protiv čoveka, ma koliko te bolelo ili bilo teško, to kad uđe u note ima neke svoje druge staze - kaže on i dodaje:

- Pravi muškarac je onaj muškarac koji se ne stidi da kaže šta oseća, šta ga boli, zašto je veseo, to čak ne ide na srce kako su kačili Balkancima, to nije istina, mi smo jako srčani ljudi, imamo vrelu krv za sve.

- Mi koji se bavimo javnim poslom imamo veliku odgovornost, ne samo muzikom već i stavom. Živimo u potpuno ludo vreme gde se pored uspeha ne prašta ni kultura, onda moraš da vratiš vrednosti kućnog vaspitanja, mangupske priče sa ulice koje znaju da budu i simpatične, nove za neke generacije koje dolaze, lepo je i kada možeš da vaspitavaš ljude kroz muziku, zar nije to lepo? - istakao je on u emisiji "Una, due, tre".

Do pravih vrednosti mu je veoma stalo, zbog čega neretko ističe da sebe ne smatra delom domaće estradne scene.

- Estrada je najšugaviji posao na svetu, ona sama po sebi nosi neke niti koje meni ne pripadaju, drugačije sam španovan od samog starta, mene su kritikovali da to kako ja radim ne može.

Ne krije da je pomišljao da ostavi sve.

- Odustajao sam od svega milion puta, ali muzika kada ti uđe u krv to je to, ja sam od desete godine čelista, ako odustanem od muzike ja sam odustao od života. Iskreno da ti kažem, ja ne znam da ti popravim sijalicu, ali da ti otpevam i napišem pesmu to znam.

- Ja da se opet rodim ja bih opet ovo izabrao, jer kud ćeš bolje, ljudi se okupljaju oko toga što radiš, na koncertima neko klekne i zaprosi osobu, ti si nekome obeležio život. Ja to nekako lično doživljavam, kao da se meni događa - rekao je on.

Iako je naziv nove pesme promenjen, jednog dana će sigurno moći da stane i iza neke numere koja bi baš mogla da se zove "Dobro je sve".

- Na kraju je uvek dobro, nekako, sad će recimo leto, sad će more, dobro je to, kad su ti konceti pored mora to ima posebnu draž, ta moja muzika pored mora drugačije izgleda, to je neki drugi gušt.

