"VELIKI PEVAČ, ALI JOŠ BOLJI ČOVEK" Šok objava JK iznenadila javnost, Andreana Čekić na njenom profilu, a ove reči će dugo pamtiti

Da je tanka nit između ljubavi i mržnje dokaz je pevačica Jelena Karleuša kada su u pitanju njeni odnosi sa kolegama sa estrade. JK je godinama ratovala sa pevačicom Andreanom Čekić, ali je nedavno došlo do pomirenja.

foto: ATAImages

Čekićeva je pre skoro šest godina bez imalo suzdržavanja oplela po Jeleni.

Karleuša je u to vreme bila u sastavu žirija "Zvezda Granda" i često je isticala da pevačice ne treba da počinju karijeru u kafani, odnosno da traće svoj talenat tamo.

foto: Dušan Petrović

- Ja sam počela da radim po klubovima u Beču.... Mogu da nađem moju sliku, imala sam 13-14 godina... Jelena Karleuša je došla da gostuje u Beču, baš u kafani. U stvari, nije ni Beč, nego mesto pored. To je baš kafana, tako da ne može da kaže da nikad nije pevala u kafani. Jeste! To što ona želi da izbriše prošlost ili nešto drugo, to se radi, to je ok - rekla je Andreana tada i započela rat sa koleginicom.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Ali JK nije ostala dužna Andreani, pa je putem tadašnje društvene mreže Tviter (današnje X) u svom stilu poručila.

Nakon toga je došlo do zakopavanja ratnih sekira, te su se zapratile na Instagramu. Uprkos tome, Jelenina šok objava na Instagramu iznenadila je mnoge, te je bez dlake na jeziku pohvalila Andreanin novi projekat i okačila deo njene pesme.

foto: Printskrin/Instagram

- Tvoje vreme tek dolazi! Čestitam i radujem se jer zaslužuješ, veliki pevač ali još bolji čovek... - napisala je Karleuša.

Bonus video:

05:57 Jelena Karleuša pred koncert u Nišu