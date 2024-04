"KRSTIMO NAŠU ĆERKU, PUNI 18. GODINA" Jana ne krije sreću, progovorila o porodici i najvažnijem danu: Dobra je i skromna...

Jana Todorović i njen suprug Ivan već mesecima pripremaju slavlje za svoju jedinicu, a pevačica je u emotivnom razgovoru otkrila sve detalje.

foto: Printscreen/Instagram

Ona kaže da sa nestrpljenjem čeka dan kada će se njena ćerka krstiti, a tog datuma će svi proslaviti 18. rođendan, pa se tako pripema gala fešta sa velikim brojem zvanica.

- Uskoro, za koji mesec, priremamo se uveliko, pravi je povod za slavlje. Krstimo našu ćerku, puni 18 godina, tako da nam je to u ovom momentu najbitnije. Želimo da sve bude kako treba, prvenstveno želimo da ona bude zadovoljna i svi ljudi koji će biti pozvani – rekla je Jana

Jana ne krije sreću i uzbuđenje zbog svoje ćerke, ali i priznaje da je zahvalna Bogu što je baš njoj podario takvo dete.

- Kao i svaki roditelj i kada dete greši i kada je sve u redu, naravno da se deca vole najviše na svetu, ne treba ništa da pametujem i da posebno pričam o tome, to svaki roditelj zna. Naša ćerka je dobra i skromna, zahvalni smo Bogu što nam je podario takvo dete, nije krenula da kažem lošim putem i tako sam ja najponosnija majka – dodala je ona.

foto: Printskrin

Kristina Džulijen Todorović je zapravo pravo ime njene jedinice, a Jana je sada prvi put javno govorila o tome i otkrila ko je odrabao neobično ime.

- Iskrena da budem nisam razmišljala o imenu, ni o tom srednjem imenu zato što se ona rodila tamo gde se rodila. Ja sam stvarno tada bila u drugom stanju, imala sam dosta nastupa i u trudnoći, termin mi je prešao 15 dana. Ivan je odlučio kako će se zvati, on je odabrao i to srednje ime, nisam se tu mešala – priznala je Jana.

Ponosna majka kaže da je Kristina takođe talentovana za muziku, ali ističe da ne veruje da će jednog dana ona krenuti njenim putem ka estradi.

- Od mene je nasledila to da voli narodnu muziku, voli sve one pevače uz koje sam i ja rasla. To mi je nekako najdraže kad ja čujem da moje dete sluša Milančeta Radosavljevića, Šemsu Suljaković, Savu Radosinovića, sve te stare pevače, ozbiljne legende. Krv nije voda, nikad se ne zna, možda će i ona jednog dana da propeva, ali videćemo. Ranije je zanla da zapeva nešto kada je ja izvedem na scenu, ali ne vidi samu sebe u tom poslu – istakla je Jana i dodala:

foto: Printscreen/Youtube/Toxictelevision

- Ranije, dok je bila mlađa, uvek je želela rado da krene sa mnom, sada nešto sve izmišlja, te ima obaveze, mora da uči. Mislim da je nju prošla želja za nekim javnim pojavljivanjem.

Kurir.rs/Grand

