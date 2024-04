"ŽELELA SAM DRUGAČIJE DA SE ZOVE" Marija otkrila kako je sinu dala ime, a onda se dotakla i Verice: Ona je luda baba, opsednuta je

U svom najnovijem vlogu, Marija Šerifović odlučila je da po prvi put podeli sa svojim fanovima intimne detalje o majčinstvu i sinu Mariu.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Odgovarala je na pitanja obožavaoca, a jedno od njih bilo je o tome da li je promenila prioritete od kako je postala majka, te je iskreno podelila svoje iskustvo.

- Možda ne još uvek sto posto, ali ja znam da je jako teško. Puno čitam o tome, puno gledam o tome. Smatram da svaka majka, koja je na bilo koji način došla do svog deteta, bilo porođajem, bilo surogat majkom, usvajanjem, kako god, treba da ima to porodiljsko plaćeno tri godine. Treba da imaju troduple plate, besplatne bonove za sve na ovom svetu što postoji. Od taksija, od prodavnica, od svega. Ja da se nešto pitam i da sam neka vlast, to bi bila prva stvar koju bih ja uradila. Pogotovo za mlade mame, koje nemaju nikakvu pomoć, mogu da predpostavim koliko je to teško. Bukvalno ti dođe na trenutak da lupaš glavom o zid, pa se sledeći trenutak smeješ, pa plačeš – objasnila je Marija.

foto: Printskrin/Instagram

Osim toga, Marija je otkrila na kakvu muziku njen sin Mario najviše reaguje i da li mu muzika pomaže u uspavljivanju.

- Mario fantastično reaguje na muziku. Skoro je išla neka tužna muzika na Jutjubu i on se rastuži i odmah posle toga sam mu pustila kolo. Ali, za njihov neuro sistem trebaju da budu lagane melodije, postoje neka uputstva za to, ali voli da sluša brzu muziku, ne voli spor tempo – istakla je ona.

Marija je priznala da je primetila da njena majka Verica Šerifović sada više voli njenog sina Maria nego nju.

- Jedan dan kaže da, drugi dan kaže ne, treći dan „gde je moje pile?“ Ona je luda baba, najluđa baba na svetu, bukvalno ne mogu da je se otresem. Znači baba, javni apel, moraš da shvatiš da ti moraš da budeš baba i da nekad trebaš da odeš, da malo odmoriš. Vera neće da ide kući, opsednuta je njime, tako da ja mislim da njega sad voli više nego mene – priznala je Marija.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Sve je znimalo kako se Marija odlučila na ime Mario, a sada je to i otkrila.

- Želela sam da se zove na slovo „M“ i ja sam želela da se zove „Max“. Onda naravno, moje drugarice seljanke su rekle „Da daš detetu ime da se zove kao kuče“. Zbog trenutka procesa, papirologije dok smo bili u bolnici, to se sve mora popuniti i došla je žena i pitala kako se zove. Svi su krenuli da smišljaju na slovo „M“ i neko je rekao „Mario“ i ja sam samo rekla „Pišite Mario“

Kurir.rs/Grand

