"VOLIM DA MI ZAVIDE NA MOMKU" Radu Manojlović NOVI DEČKO dočekuje na aerodromu, evo kako reaguje kad ga ugleda

Pevačicu Radu Manojlović na beogradskom aerodromu sačekao je Vlada, čovek o kome se priča da je joj je novi dečko, u automobilu crvene boje, pa su se zajedno uputili ka centru grada. Pevačica nije skidala osmeh sa lica.

Manojlovićeva je oduševljeno reagovala na pripadnike sedme sile koji su se našli na licu mesta, pa je slala poljupce i pozirala za fotografe, dok ju je Vlada strpljivo čekao u kolima.

Dotični Vlada, kako pišu mediji, ima brak iza sebe i dvoje dece. Ekipa "Paparaco lova" usnimila je Radu prošlog meseca sa njim. On je tada vozio pevačicu, a kada joj je izneo stvari poljubili su se na putu.

Malo nakon toga, Rada je za Informer otkrila da nije zaljubljena, ali želi da se smiri.

- Stižu me godine, hoću da se smirim, da me neko mazi i pazi, da ne moram više sve sama. Neću da lažem, fizički izgled mi je najbitniji. Bilo je puno dobrih momaka koji su pokušavali da me osvoje, ali ako nema "hemije", džaba sve. Ne mogu da se zaljubim u dobrotu! Mora da bude i lep i zgodan! Volim da mi zavide na izboru partnera, ali mi je važno da taj neko preuzme i deo mog tereta, obaveza, da idemo istim putem ka zajedničkom cilju.

Za "Premijeru" je isticala da je i te kako ispunjena:

- Mnogo sam srećna! Samo želim da izdam novi album, pa da pričamo o nekim temama. Neću ništa da jurim, kao što sam uvek jurila, pustila sam sada, pa... Nek izađe album, pa ćemo da pravimo decu...

