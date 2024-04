ISTINA O VANBRAČNOM SINU ĐANIJEVE SLAĐE: Živi u Americi, završio DVA fakulteta, a evo zašto nije hteo da živi s mamom

Malo je poznato da Đanijeva supruga Slađa ima vanbračnog sina od 30 godina koji već dugo živi u Americi. Kada je dobila prvo unuče koje joj je podario sin Miloš, njemu su dali ime Nikola, jer se tako zove Slađin prvi sin. Ona je bila u vanbračnoj zajednici pre braka sa Đanijem, a kada su se rastali, njen partner je sina odveo u Ameriku, gde i dan danas živi.

"Pričalo se da Slađa krije da ima sina, da Đani i on ne razgovaraju i da to dete niko ne viđa. Navodno, prvi sin je zamerio Slađi kako je obezbedila troje dece, a njemu nije dala ništa, ali to nije tačno. Ta tema jako boli Slađu da se priča kako sin traži Danijeve pare i da su zato u lošim odnosima. Istina je da se ne viđaju često, jer on živi i radi u Americi, ali dolazi on u Beograd i tada se vide. On je sa Milošem, Markom i Sofijom u kontaktu, čuju se, kao i sa Slađom i Đanijem. Kada dobili prvog sina Miloša. Đani je rekao Slađi da svoje prvo dete može da dovede da živi sa njima, ali njemu je u Americi bilo super, išao je u školu, imao drugare i on nije hteo da se vraća u Srbiju", rekla je Slađina prijateljica, a i ona je potvrdila da je u super odnosima sa prvim sinom.

"Nikada to nisam krila, uvek kažem da imam četvoro dece. Đanija on gotivi, kao i Đani njega. On živi i radi u Americi, završio je dva fakulteta, prelep je i pametan momak. Ja nisam u kontaktu sa Nikolinim ocem, nema ni potrebe. Naš sin je momak, ostvaren, nije dete. Mnogo je godina prošlo kako ja nisam sa tim čovekom. Nikola kad može dođe u Beograd i tada se svi viđamo sa njim", rekla je Slađa.

