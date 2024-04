"SINAN JE REKAO DA ĆE ME PROKLETI" Sabina o ljubavi sa pevačem, porodici koja joj je okrenula leđa: Pokojni Rašid je zapalio kuću

Sabina Sakić za domaće medije govorila je o ljubavi sa Sinanom, teškim situacijama i borbom sa Rašidom (sinom pevača iz prvog braka) koji je preminuo u zatvoru.

foto: Dragana Udovičić

Sabina se prisetila početka ljubavi sa pevačem i otkrila kako su se upoznali,

- Upoznali smo se kada me je isprskao. Imala sam neki krem mantil i on je trubio, ali se ja nisam okrenula. Nakon toga smo se sreli u nekom kafiću, bila sam jako ljuta. Sinan je retko bio kod kuće jer su bile turneje po 100 dana, pa tri meseca nije kod kuće. Da, bila sam ljubomorna, kako nisam. Dešavalo se, ali sam shvatila da je ljubav sloboda. On se uvek trudio da nam pruži sve, u Beogradu se baš trudio da više provedemo zajedno kao porodica. Teško je od kad ga nema. Osećam se samo i napušteno, moram to da kažem. Mislim da smo tek trebali da živimo... Nisam mogla dugo da slušam njegove pesme, evo tek sad prošlog jula sam počela... - govorila je Sabina u "Premijera Vikend Specijalu" i otkrila koje kolege su se javljale nakon njegove smrti:

foto: Printscreen

- Šemsa je znala da se javi, da piše, Hanka...

Sabina je otkrila kako je reagovala Sinanova strana porodice i priznala da su već imali problema sa njima.

- Apsolutno niko nije pomogao, nisam ni očekivala, jer oni za života Sinanovog nisu došli da nas obiđu. Mislim da Sinan nije dugo vremena pričao sa svojom porodicom. Kada sam se udala za njega, već su imali neke probleme. Bilo mi je momenata što se nisam znala snaći. Prvih deset dana sam izgubila 17 kilograma, samo sam sedela i ćutala, verovatno sam doživela neki mentalni šok. Tako sam dve godine, pa sam progovorila. Teško mi je što me niko nije pozvao da pita. Bilo je teških trenutaka i finansijskih gde nisu hteli da mi pomognu. Stan koji sam mu prepisala posle njegove smrti, tom zatvoreniku (Rašidu), prodao je za 11.000 evra - rekla je Sabina, pa se nadovezala:

foto: Printscreen

- Čak sam zvala i neke Sinanove kolege da mi pomognu kada je bilo teško, odbili su me. Morala sam da uzmem pare na kamatu. Samo dok se ne snađem, naravno sve sam vratila. 40 godina smo Sinan i ja bili u braku i više... Rašid, njegova devojka imali su sastanke kako da mi oduzmu sve, Medo mi je to rekao njegov brat... Bio je prisutan... Pričali su da će zapaliti kuću, mislim da se Sinan okrenuo u grobu. I posle toga sam mu prepisala stan jer sam tako obećala. Sinan je napisao u testamentu da će me prokleti ako to uradim, ali sam eto, uradila... I nakon što je zapalio kuću prepisala sam mu stan ali ne zato što ga se plašim. Ne plašim se ja njega, samo Boga... Da je došao, ja bih mu presudila na kapiji, jer ne postoji delo koje on nije počinio - otkrila je Sabina.

